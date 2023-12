Un robot a „bătut” un om la un joc din copilăria ta: De ce e mai bun decât noi VIDEO

Un robot alimentat de AI învață cum să bată oamenii la un joc clasic. CyberRunner a reușit să câștige la „Labyrinth” mai repede decât orice timp înregistrat anterior, spun cercetătorii.

Un robot are abilități fizice mai bune decât un om

Cercetătorii au dezvoltat un robot alimentat de inteligență artificială despre care susțin că poate câștiga jocul fizic de marmură Labyrinth mai repede decât sunt capabili oamenii. Thomas Bi și Raffaello D’Andrea de la ETH Zurich au creat CyberRunner, care are dexteritatea necesară pentru a câștiga un joc care necesită abilități fizice, coordonare și precizie.

Pentru cei neinițiați, scopul jocului este să ghidezi o biluță printr-un labirint, fără a cădea în nicio gaură. Jucătorul controlează mișcarea mingii prin rotirea a două cadrane, care înclină tabla.

Robotul CyberRunner învață prin experiență. O cameră observă jocul și un algoritm învață mai multe despre el la fiecare încercare.

„Pe baza înțelegerii jocului, recunoaște care strategii și comportamente sunt mai promițătoare”, spun cercetătorii.

Ca atare, robotul a continuat să devină mai bun la joc.

Vezi și: Inteligența artificială e mai bună ca tine și te bate acum și la StarCraft II

CyberRunner, foarte abil în joc

Cercetătorii i-au oferit lui CyberRunner și mai multor oameni aproximativ șase ore de practică cu jocul. În timp ce oamenii în general s-au luptat să câștige la Labyrinth din acel moment, CyberRunner a reușit să-l cucerească în puțin mai puțin de 14,5 secunde. Cercetătorii susțin că este mai rapid decât orice timp înregistrat anterior.

CyberRunner a devenit atât de abil în joc, încât a fost capabil să folosească câteva comenzi rapide neintenționate. Cercetătorii au trebuit să intervină și să instruiască AI să urmeze calea corectă a labirintului.

Am văzut că modelele AI au depășit oamenii în alte jocuri, cum ar fi șah, Go și Dota 2. Cu toate acestea, nu am văzut prea multe cazuri de AI care au performanțe mai bune decât oamenii în jocurile care necesită o componentă de abilități fizice.