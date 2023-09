Un celebru creator de benzi desenate intră în conflict cu DC Comics. Ce i se reprosează gigantului

Bill Willingham, creatorul seriei de benzi desenate Fables, spune că acum oricine poate deține drepturile asupra muncii sale.

Willingham și-a lansat lucrarea, care a servit drept bază pentru The Wolf Among Us, de la Telltale Games, în domeniul public, chiar dacă nu își permite să dea în judecată DC Comics.

Într-o postare destul de lungă, publicată pe pagina sa Substack, artistul a dat mai multe detalii. El a spus că oamenii cu care a negociat în urmă cu 20 de ani au fost deja înlocuiți cu oameni „fără integritate măsurabilă, care acum aleg să interpreteze fiecare fațetă a contractului într-un mod care să fie benefic doar DC Comics și companiilor terțe”.

Pe baza relatării lui Willingham, se pare că DC trecea în mod obișnuit cu vederea contribuția sa.

Totuși, acest lucru pare destul de inofensiv în comparație cu celelalte acuzații ale sale, inclusiv obținerea întârzierii redevențelor sau subraportarea redevențelor DC pentru a nu-i plăti ceea ce i se datorează.

Reacția DC Comics nu prea lasă loc de negociere

Willingham este, totuși, perfect conștient că încă este legat contractual de DC și nu poate publica nimic din Fables fără acordul companiei, totuși, se întâmplă asta.

„Aveți dreptul să faceți filme și desene animate Fables, să publicați cărțile Fables, să fabricați jucăriile Fables și să faceți orice doriți cu proprietatea voastră, pentru că este proprietatea voastră”, a spus el.

DC, totuși, nu a fost de acord cu Willingham. „Cărțile de benzi desenate Fables și romanele grafice publicate de DC, precum și poveștile, personajele și elementele din acestea sunt deținute de DC și sunt protejate de legile drepturilor de autor din Statele Unite și din întreaga lume, în conformitate cu legislația aplicabilă și nu sunt incluse în domeniul public”, a declarat compania pentru CBR, într-un comunicat.

„DC își rezervă toate drepturile și va lua măsurile pe care le consideră necesare sau adecvate pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală”, a declarat, de asemenea, gigantul.