Ce se întâmplă cu noul film Batman: scenaristul a vorbit despre impactul pandemiei

Scenariul pentru noul film Batman va rămâne neschimbat în ciuda întârzierilor provocate de coronavirus, potrivit scenaristului Mattson Tomlin.

Mattson a lucrat împreună cu regizorul Matt Reeves la scenariul pentru mult așteptatul blockbuster cu super eroi, cu Robert Pattinson ca protagonist. Scenaristul a anunțat că filmul nu a fost afectat, deși producția a fost întreruptă de pandemia coronavirus.

Tomlin insistă că prioritatea este finalizarea filmării într-un mod sigur în ceea ce privește proiectul DC Comics, care îi include și pe Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell în rolurile Catwoman, Riddler și Oswald Cobblepot aka Penguin.

Deși filmările merg într-un ritm îndeajuns de bun, îngrijorările nu întârzie să apară. Chiar dacă scenaristul promite că executarea planului de la început este strategia pe care o vor folosi, Tomlin își pune totuși problema în ceea ce privește siguranța și sănătatea actorilor și echipei.

„Sunt concentrați pe filmări cum au fost și până acum. Singura întrebare care rămâne este cum te asiguri că totul se termină cu bine? Cum știi dacă toată lumea vine la filmări și pleacă acasă în completă siguranță?”, a declarat Tomlin.

Cum l-a mințit pe Christopher Nolan?

Pattinson își va face debutul drept Batman în acest film. Acesta a explicat cum a eșuat într-o încercare de a se strecura de pe platoul de filmare Tenet pentru o audiție pentru acest rol.

Actorul în vârstă de 34 de ani a explicat pentru The Irish Times: „Este amuzant, deoarece Christopher este atât de secretos în legătură cu tot ce are de-a face cu filmele sale. Apoi a trebuit sa fiu cu adevărat secretos în legătură cu Batman. A trebuit să-l mint pe Christopher Nolan când am vrut să plec la o audiție. I-am spus că am o urgență în familie. Și imediat ce am spus «este o urgență familială», el a înțeles și a spus: «Audiția pentru Batman, nu-i așa?».”

Filmul The Batman este programat să apară în cinematografe pe 30 septembrie 2021 în Olanda și pe 1 octombrie în Canada și SUA.