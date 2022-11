The Last of Us a primit o dată oficială de lansare: când vezi serialul pe HBO Max

Se pare că cei care așteptau cu sufletul la gură să vadă adaptarea HBO a cunoscutului și iubitului joc video, The Last of Us, nu vor trebui să mai aștepte prea mult pentru a vedea dacă serialul se ridică la standardele potrivite.

Potrivit paginii oficiale ale serialului care va rula pe HBO Max, acesta va debuta în data de 15 ianuarie 2023. Așadar, se poate spune că pelicula episodică, care are șanse reale de a deveni noul hit al HBO, este, în acest moment, foarte aproape de tine.

Având în vedere că The Last of Us este programat să sosească la începutul anului 2023, iar, în paralel, ca să vezi continuarea genialului Succesion mai ai de așteptat până la primăvară, calendarul din ianuarie al gigantului de streaming are, în sfârșit, un sens.

Chiar dacă presupusa dată de lansare a apărut pe o platformă oficială HBO, merită luată ca un zvon, de vreme ce încă nu a fost făcut anunțul oficial, adică cel cu „surle și trâmbițe”.

Pedro Pascal, în rolul principal din The Last of Us

În orice caz, primul sezon din The Last of Us va conține 10 episoade, iar asta este, evident, o veste excelentă. Serialul este, așa cum am menționat anterior, o adaptare a jocului video de succes cu același nume de la Naughty Dog, pe care studioul l-a refăcut recent pentru PlayStation 5.

The Last of Us îi are în rolurile principale pe Pedro Pascal (pe care îl știi deja din The Mandalorian, dar și din Game of Thrones), în rolul lui Joel și pe Bella Ramsey (de asemenea, din Game of Thrones), în rolul lui Ellie, alături de Gabriel Luna, Anna Torv și Nick Offerman.

În serial îi vei mai putea vedea pe Ashley Johnson și Troy Baker, care interpretează, de asemenea, personaje principale pe care le poți întâlni și în joc. HBO a lansat primul trailer în septembrie și, din tot ceea ce am văzut până acum, serialul rămâne foarte fidel poveștii și imaginilor jocului original.