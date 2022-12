Trailerul „The Last of Us” situează relația lui Joel și Ellie în centrul atenției: când vei putea serialul pe HBO Max

Dacă așteptarea pentru a viziona adaptarea de la HBO a jocului The Last of Us nu a fost deja suficient de lungă, rețeaua de streaming a distribuit un nou trailer pentru serialul viitor, înaintea datei de lansare din 15 ianuarie.

Cu o durată de aproape două minute și jumătate, clipul oferă cea mai bună imagine de până acum asupra producției. Creatorii adaptării nu s-au temut să aducă ceva nou francizei.

Primul trailer oficial pentru adaptarea cinematografică a The Last of Us a fost lansat recent, iar asta este, într-adevăr, o veste foarte bună. Clipul, care durează puțin peste două minute, include unele dintre cele mai memorabile momente din jocul care a făcut istorie, din 2013, până în prezent. De altfel, trebuie menționat că titlul a avut parte de un remake complet pentru PS5, de curând.

The Last of Us vine pe HBO Max, pe 15 ianuarie 2023

În clip poți vedea o secvență de deschidere destul de bombastică, dar poți auzi, de asemenea, și sunetul inconfundabil al unui clicker. Se pare că viitorul film serial va trage scenariu și din expansiunea Left Behind, ceea ce ar putea să-i bucure pe unii.

Dacă nu ești familiarizat cu The Last of Us, trailerul servește ca o prezentare decentă a poveștii primului joc. În centrul narațiunii se află Joel și Ellie, interpretați de Pedro Pascal și Bella Ramsey, în viitorul serial HBO. Joel trebuie să o escorteze pe Ellie într-o versiune post-apocaliptică a SUA, în speranța că ea poate fi cheia pentru a proteja ceea ce a mai rămas din populația lumii, de o infecție fungică care își transformă victimele în creaturi agresive, asemănătoare zombie-ilor, cunoscute sub numele de Infectați.

Din tot materialul de marketing pe care HBO l-a împărtășit pentru a promova The Last of Us, este clar că rețeaua de streaming are mari speranțe pentru serial.