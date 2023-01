Serialul The Last Of Us modifică un element major din jocul video: ce a schimbat regizorul Craig Mazin

Foarte așteptatul serial The Last Of Us de la HBO va schimba un element major din jocul video PlayStation original, aclamat de critici.

Co-creatorul The Last of Us, Craig Mazin, a dezvăluit recent că noul serial de televiziune schimbă un element major din jocul video original PlayStation 3 din 2013 cu același nume. Viitorul thriller horror îl are pe Pedro Pascal în rolul lui Joel Miller, un supraviețuitor al unei apocalipse globale, cauzată de o infecție fungică care transformă oamenii în zombie.

La 20 de ani după focarul inițial, Joel are sarcina de a o transporta ilegal pe Ellie (Bella Ramsey) în vârstă de 14 ani, prin Statele Unite, la Fireflies, un grup revoluționar radical care speră să folosească imunitatea naturală rară a lui Ellie contra virusului zombie, pentru a salva lume.

Ce e modificat în The Last of Us

Vorbind cu ComicBook.com, Mazin a recunoscut că viitoarea adaptare The Last of Us de la HBO schimbă o mare parte a elementelor zombie din jocul video original. Co-creatorul a explicat că în procesul de adaptare, anumite elemente ale poveștii trebuiau schimbate pentru noul mediu. Mazin, împreună cu creatorul original al jocului The Last of Us, Neil Druckmann, au decis să elimine sporii ca o modalitate de răspândire a infecției fungice.

“Evident, există unele lucruri mari pe care știm că le păstrăm, desigur, dar apoi sunt provocări de la joc la serial care au trebuit să fie luate în considerare. De exemplu, lucruri mici precum sporii. În joc, întâlnești spori și trebuie să-ți pui o mască de gaze. În lumea pe care o creăm, dacă punem spori în aer, ar fi destul de clar că s-ar răspândi peste tot și toată lumea ar trebui să poarte o mască tot timpul și, probabil, toată lumea ar fi complet infectată în acel moment. Așadar, am gasit o nouă modalitate interesantă de răspândire a ciupercii, dar mai ales cred că ne-am conectat cu spiritul jocului. Druckmann, în calitate de creator al jocului, și eu, ca fan al jocului, am fost grijulii în numele tuturor fanilor, dar și în numele tuturor oamenilor care nu au jucat jocul, care au nevoie de o experiență de televiziune din care să înțelegi acțiunea, deși nu ai jucat jocul“.

Ca referință, ciuperca ce provoacă zombie din jocul original este inspirată de adevăratele ciuperci Cordyceps. În cadrul jocului video, infecția este cauzată de o mutație a ciupercii care afectează creierul. Infecția poate fi transmisă prin mușcătura unui individ infectat viu sau din sporii generați de o persoană infectată decedată.