Serialul iubit de români care nu pare că nu se va termina vreodată. Tot ceea ce nu știai despre Tânăr și Neliniștit VIDEO

Tânăr și neliniștit, cu titlul original The Young and the Restless este un serial TV american care a fost difuzat pe canalul american CBS începând cu data de 26 martie 1973 și care continuă să fie difuzat și în prezent.

Inițial, serialul se concentra pe familiile Brooks și Foster, evidențiind contrastul dintre bogăție și sărăcie. Mai târziu, în anii 1980, acțiunea s-a axat pe rivalitatea dintre familiile și companiile conduse de John Abbott și Victor Newman.

Actrița Jeanne Cooper, omagiată într-un episod special din Tânăr și Neliniștit

Jeanne Cooper, regretata actriță care a interpretat rolul miliardarei Katherine Chancellor de la începuturile serialului, până în 2013, a scris o carte autobiografică intitulată Not Young, Still Restless, în 2012, cu un an înaintea decesului său.

În semn de respect pentru Jeanne, actriței i-a fost dedicat un episod special în care actori precum Melody Thomas Scott, Eric Braeden, Heather Tom, Peter Bergman, Tricia Cast, Michelle Stafford, Christian LeBlanc, Tracey Bregman, Beth Maitland, Jerry Douglas, Bryton James, Kristoff St. John, Daniel Goddard, Greg Rikaart, Laurallee Bell, Doug Davidson, Joshua Morrow, Billy Miller, Stephen Nichols, Kate Linder, Michael Fairman și Jess Walton au vorbit despre actriță și despre relația lor cu ea pe platourile de filmare ale serialului.

De asemenea, Eric Braeden, care a interpretat rolul lui Victor Newman, a publicat cartea I’ll be damned, în 2017.

Melody Thomas Scott, care a interpretat-o pe Nikki Newman, a lansat în vara anului 2020 romanul autobiografic Always Young and Restless. În carte, actrița relatează despre relația sa cu o bunică autoritară și strictă și despre faptul că, în copilărie, a fost agresată sexual de Cosmo Morgan, fondatorul Teatrului pentru Copii din Hollywood.

Heather Tom, actrița care a interpretat-o pe Victoria Newman în episoadele din perioada 1990 – 2003, este sora mai mare a actorului David Tom, care a jucat rolul lui Billy Abbott în episoadele din perioada 1999 – 2002 și din 2014.

Tineri și neliniștiți în muzică

Actorul Joshua Morrow, care a interpretat rolul lui Nicholas Newman, a fondat o formație muzicală soul-pop alături de actorul Eddie Cibrian, care a jucat rolul lui Matt Clark în episoadele din perioada 1994 – 1996, și de cântărețul canadian CJ Huyer.

Grupul lor a fost numit 3Deep și a activat între anii 1998 – 2001. Primul lor album, intitulat Yes Yes Yes… No No No, a fost lansat în 1999 și a inclus hitul Into You, care a avut succes în topurile muzicale canadiene.

Actorul Kristoff St. John, cunoscut pentru rolul lui Neil Winters începând din 1991, a fost găsit mort în propria sa casă în 2019 la vârsta de 52 de ani. Povestea de dragoste dintre personajul său și Drucilla Winters, interpretată de Victoria Rowell, a fost una dintre cele mai iubite povești ale fanilor serialului.

Tânăr și Neliniștit, de la începuturi

Acțiunea se desfășura în micul oraș Genoa City, situat în statul american Wisconsin.

Creatorul serialului, William Bell, a fost nevoit să schimbe întreaga distribuție cu excepția a doi actori, Jeanne Cooper (Katherine Chancellor) și Jess Walton (Jill Fenmore).

Această schimbare a fost determinată de contractele restrictive ale actorilor originali, care se opuneau extinderii duratei de la 30 de minute la o oră.

Astfel, Bell a mutat conflictul dintre familii de la Brooks și Foster către rivalitatea dintre familii precum cele conduse de Victor Newman, John Abbott și Paul Williams.

Victor Newman a fost adus în Genoa City de către Katherine Chancellor pentru a face afaceri, dar a ajuns să se îndrăgostească de Nikki Reed.

Victor și Nikki au avut o relație de la prima lor întâlnire. Victor a divorțat de soția sa de atunci, Julia, și s-a căsătorit cu Nikki, având doi copii, peVictoria Newman și Nicholas Newman.

Mai târziu, Victor a avut un accident de mașină și a fost salvat de o femeie numită Hope Adams, cu care a avut un copil numit Adam Newman. Victor a avut, de asemenea, o relație cu Ashley Abbott, sora rivalului său, și au avut împreună o fiică numită Abby Newman.

Pe de altă parte, Nikki a avut un fiu din relația cu detectivul Paul Williams, o relație pe care a avut-o înainte de a-l întâlni pe Victor. Fiul lui Nikki și Paul se numește Dylan McAvoy, un personaj introdus în serial în 2013. La început, Dylan nu știe adevărul despre originea sa.