Ion Besoiu a turnat multe filme, dar și colegi la Securitate: informatorul „Bogdan” ar fi primit cadouri și bani de la comuniști, în schimbul informațiilor

Ion Besoiu a fost unul dintre cei mai importanți actori pe care i-a avut România, însă și unul dintre cei acuzați că ar fi colaborat cu Securitatea, în vremuri de grea încercare sufletească, socială și politică.

Din câte s-a bănuit, însă nu s-a putut dovedi, Ion Besoiu ar fi preferat să se poziționeze de partea greșită a istoriei.

Printre cei pe care i-ar fi turnat s-ar număra și regretatul Ion Caramitru.

Ion Besoiu, o prezență constantă în cinematografia românească

Ion Besoiu s-a născut în data de 11 martie 1931, la Sibiu și a decedat în ianuarie 2017, în Capitală.

A fost actor, om de radio, a activat în teatru, dar și la televiziune.

A debutat în anul 1957 și, de-a lungul carierei sale, a jucat în serialul Toate Pânzele Sus, în regia lui Mircea Mureșan, avându-i ca parteneri pe Jean Constantin sau Ilarion Ciobanu.

Timp de mai bine de 16 ani a fost actor al Teatrului „Radu Stanca”, din Sibiu, iar cele mai cunoscute roluri pe care le-a interpretat au fost: Cloșca, în Procesul lui Horia (1967), Serebreakov, în Unchiul Vanea (1983), Polonius, în Hamlet (1985), Oronte, în Mizantropul (1989), Corifeu, în Antigona (1993), Ferapont, în Trei surori (1995), Senecus, în Caligula (1996), și Muhoiarov Ivan Matveevici, în Oblomov (2003), potrivit Wikipedia.

Dintre cele mai iubite filme, amintim următoarele: Furtuna, Neamul Șoimărestilor, Haiducii, Răscoala, Mihai Viteazul, Ciprian Porumbescu, Păcală, Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii, Ultima noapte de dragoste sau Lumini și umbre.

Mai mult, acesta a fost declarat cetățean de onoare al orașului Sibiu, iar Ion Iliescu i-a acordat Ordinul Național „Steaua României”, în grad de cavaler, mizându-se, la acea vreme, pe contribuția pe care Ion Besoiu ar fi adus-o dezvoltării artei teatrale românești.

Ion Besoiu a fost acuzat că ar fi colaborat cu Securitatea și că ar fi primit cadouri de la comuniști

În luna aprilie a anului 2011, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității cerea Curții de Apel București să constate calitatea de colaborator a lui Ion Besoiu cu fosta Securitate.

Conform CNSAS, Ion Besoiu ar fi colaborat intens cu Poliția Politică, având numele conspirativ de „Bogdan”.

Ion Besoiu i-ar fi denunțat, la acea vreme, la Securitate pe Ion Caramitru, Liviu Ciulei, Dinu Săraru, Gina Patrichi și Răzvan Theodorescu. Totul s-ar fi întâmplat în perioada în care deținea funcția de director al Teatrului Bulandra.

În schimbul informațiilor date Securității, Besoiu ar fi recompensat cu bani și alte cadouri.

Contactat, la vremea respectivă, de presă, Ion Besoiu a declarat că, în realitate, singura informație adevărată ar fi fost că ar fi fost contactat de ofițerii Securității, însă i-ar fi refuzat și nici nu ar fi primit recompense din partea regimului.

„Poate mergeau şi-şi luau ei o sticlă de whisky. Eu nu am primit niciodată cadouri de la securişti. E ridicol, eu aveam un salariu de 6.000 de lei. Veneau la mine în calitatea mea de director şi uneori îi şi ţineam la uşă, până îmi terminam treaba. Mă întrebau, într-adevăr, despre ce s-a discutat la aceste recepţii, dar nu le-am dat niciodată vreo notă şi nu am semnat niciun angajament”, declara Ion Besoiu, cu ani în urmă.

Prin decizia 3043 din 26 iunie 2014 Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, totuși, că Ion Besoiu nu ar fi fost colaborator al Securității.

„În 1979 fusesem în turneu în Connecticut, în orăşelul unde este celebra Yale. Aveau acolo o secţie de teatru studenţesc, iar eu, care eram deja asistent la Bucureşti, am făcut o demonstraţie cu studenţii, care s-a bucurat de succes. Ulterior, am primit prin intermediul Institutului Internaţional de Teatru o bursă acolo, dar de care nu am putut beneficia. Am încercat să merg peste tot în audienţă, chiar şi la Suzana Gâdea am ajuns. Nu mi s-a dat însă paşaport”, declara, la rândul său, Ion Caramitru.

Pentru asta, Ion Caramitru l-a bănuit mereu pe „Bogdan”, numele conspirativ presupus al lui Ion Besoiu.