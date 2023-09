Celebrul serial The Office va reveni pe ecrane: ce știm până acum

Office US „se pregătește să revină cu creatorul Greg Daniels lucrând la reboot”, în timp ce sfârșitul grevelor WGA se apropie, după cinci luni.

Se pare că Office US este pregătit pentru o repornire în urma grevelor WGA. Serialul cu Steve Carell, care a durat nouă sezoane, din 2005 până în 2013, se pare că va reveni pe ecrane, deoarece scriitorii Matthew Belloni și Jonathan Handel au susținut că creatorul Greg Daniels lucrează la o revenire.

Astfel, a fost dezvăluit că The Writers Guild of America a încheiat un acord provizoriu cu Alianța Producătorilor de Film și Televiziune – dar Guild a avertizat: „Nimeni nu se va întoarce la muncă până nu este autorizat în mod specific”.

The Office revine

Într-un articol despre consecințele grevelor pentru The Puck, fostul jurnalist The Hollywood Reporter, Matthew și scriitorul de divertisment și avocatul Jonathan au scris: „Greg Daniels urmează să facă o repornire a The Office, de exemplu”.

Anul trecut, Greg a spus: „Nu pot spune dacă fanii ar dori mai mult, iar când spun mai mult, nu cred că ar fi aceleași personaje… Cred că ar fi un fel de extensie a universului, știi ce vreau să spun, cum ar fi felul în care „The Mandalorian” este ca o extensie a „Star Wars”. Dar nu știu dacă asta ar fi ceva ce oamenii și-ar dori sau nu, este greu de spus”.

The Office a devenit un fenomen cultural atunci când a fost creată versiunea pentru SUA. Cel mai vizionat episod a fost unul din două părți din sezonul al cincilea, numit Stress Relief”, și a fost vizionat de 22,9 milioane de telespectatori.

Ricky Gervais și Stephen Merchant au creat serialul original The Office de la BBC, care a durat două sezoane și o ediție specială de Crăciun din 2001 până în 2003.

Zvonurile revenirii The Office vin după ce cererea de salarii mai echitabile a blocat Hollywood-ul, iar cei care au îndrăznit să continue producția s-au confruntat cu o imensă problemă care i-a determinat să-și anuleze din nou producțiile.