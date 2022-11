Vești bune pentru fanii Stranger Things: când vei putea jocul, în varianta VR

Demogorgonul vine la pachet.

Tender Claws, studioul responsabil pentru sinistra comedie AI Virtual Virtual Reality, a anunțat că lucrează la un joc de groază Stranger Things. Bazat pe scurtul teaser trailer, Stranger Things VR va fi despre explorarea Upside Down, întâlnirea cu locuitorii monstruoși ai acelei dimensiuni și lupta psihică cu protagoniștii serialului, totul din perspectiva marelui rău din sezonul 4, Vecna.

La fel ca toți monștrii din Stranger Things, inclusiv Demogorgonul pe care îl vedem în trailer, Vecna ​​poartă numele unui inamic clasic din Dungeons & Dragons. În acest caz, lich-ul arhetipal al cărui ochi și mână au devenit artefacte puternice după moartea sa. Și capul lui, dacă crezi anumite povești.

A fost un an bun pentru Arch-Lich, care a jucat și în primul sezon al desenului animat Critical Role The Legend of Vox machina, unde a fost numit cu timiditate The Whispered One.

Povestea devine mai complicată

Conform site-ului Tender Claws, în Stranger Things, jucătorii VR vor „deveni un explorator al realităților necunoscute pe măsură ce formezi the hive mind și îmblânzești vidul. Vei invada minți în quest-ul tău de a te răzbuna pe Eleven și pe orășelul Hawkins.” Sigur sună ca ceea ce a făcut Vecna ​​în culise în timpul sezonului 4. Va fi interesant de văzut dacă poate face ca Vecna ​​să pară înfricoșător, deși Upside Down cu siguranță arată la fel de grotesc ca întotdeauna.

Tender Claws descrie Stranger Things VR ca un „joc de groază/acțiune psihologic” și spun că „va veni pe platformele VR majore în iarna anului 2023”.

O legătură anterioară numită Stranger Things 3: The Game a fost eliminată de pe Steam, GOG și Epic Games Store anul trecut, iar un joc Telltale Stranger Things a fost anulat, din păcate, când studioul a căzut.

Stranger Things s-a intersectat în trecut cu o mulțime de jocuri video existente, apărând în Dead By Daylight, Fortnite, Far Cry 6 și chiar Minecraft.