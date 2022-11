Netflix pune „lacătul” pe aceste filme și seriale: care este motivul

Netflix tocmai și-a lansat noul nivel susținut de reclame, însă anumite titluri clasice, precum Arrested Development și House of Cards, nu sunt disponibile. Ambele seriale au jucat un rol esențial în tranziția companiei de la serviciul de la DVD-by-mail, la prima platformă globală de streaming online.

În anii ce au trecut de la dezvoltarea ambelor seriale, Netflix a dominat peisajul cu seriale și filme de succes, inclusiv Stranger Things, Squid Game sau Red Notice.

La începutul acestui an, compania a experimentat primul trimestru de pierderi majore, din ultimii zece ani, ceea ce a dus la o restructurare a planului de conținut inițial.

Lista filmelor și serialelor Netflix blocate nu este deloc una scurtă

Acum, de pe Netflix, se pare că, în cazul abonamentelor cu reclame, lipsesc anumite titluri importante, care sunt vizibile în bara de căutare, dar care prezintă o pictogramă cu lacăt care indică faptul că serviciul nu le poate reda. În această categorie sunt incluse Arrested Development și House of Cards.

Printre alte seriale care sunt blocate în mod similar pe nivelul susținut de reclame sunt Peaky Blinders, The Magicians, The Last Kingdom, The Sinner, Good Girls și Friday Night Lights, etc.

În momentul în care Netflix a decis să includă un nivel susținut de anunțuri, a avertizat abonații că anumite titluri nu vor fi disponibile din cauza acordurilor de licență. Cu toate acestea, nu au precizat ce titluri vor fi afectate de această situație. În declarație, au susținut că „lucrează” la obținerea acestor titluri pentru noul nivel.

Se pare că Netflix va încerca să readucă originalele House of Cards și ultimele două sezoane din Arrested Development la noul nivel la un moment dat, în viitor.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că se vor putea negocia noi acorduri, iar multe dintre celelalte titluri blocate nu sunt deloc Netflix Originals, inclusiv sitcom-urile iconice New Girl sau The Good Place. Aceste seriale sunt deținute de alte rețele, unele având propriile servicii de streaming.

În concluzie, situația este complicată și, cel mai probabil, va rămâne mult timp așa.