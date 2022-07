VIDEO Scena de final din al patrulea sezon Stranger Things a șocat întreaga distribuție: care au fost reacțiile actorilor

Distribuția serialului Netflix, inclusiv Sadie Sink, urmărește și reacționează la scena dramatică de la mansardă a lui Max, din finalul sezonului 4 Stranger Things.

Reluând acțiunea la opt luni după bătălia din sezonul 3 de la Starcourt Mall, care l-a prezentat pe Billy sacrificându-se pentru a o salva pe Eleven și pe alții de la Mind Flayer, sezonul 4 Stranger Things o găsește pe Max Mayfield interpretată de actrița Sadie Sink făcând față morții fratelui ei vitreg abuziv și bolnav de PTSD. Max este o țintă principală pentru Vecna, care se confruntă cu cei care se luptă cu traume și încearcă să le intre în minte.

Max joacă un rol crucial pe tot parcursul sezonului 4 de Stranger Things, deoarece ea devine în curând ultima ucidere de care Vecna ​​are nevoie pentru a deschide o serie de portaluri către The Upside Down. În timpul uneia dintre cele mai îndrăgite secvențe ale sezonului 4 din Stranger Things, Max rupe vraja lui Venca și scăpa din bârlogul lui, cu ajutorul melodiei ei preferate, „Running Up That Hill” a lui Kate Bush.

Finalul sezonului 4 îi surprinde pe Max și Vecna ​​care se întâlnesc din nou, deși Max nu poate scăpa din strânsoarea lui înainte ca ea să fie orbită, să aibă mai multe membre rupte îngrozitor și să moară. Cu toate acestea, Eleven își folosește puterile pentru a o readuce la viață, dar două zile mai târziu, se dezvăluie că Max este în comă.

Stranger Things sezonul 4, pe Netflix

Acum, la aproximativ două săptămâni după ce ultimele două episoade au apărut pe Netflix, distribuția lui Stranger Things reacționează la scena dramatică din mansardă a lui Max, din finalul sezonului 4. Într-un videoclip distribuit de canalul oficial de YouTube Stranger Things, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Sade Sink și Caleb McLaughlin urmăresc și reacționează la secvența dramatică. Urmărește videoclipul de mai jos, ca să vezi despre ce vorbesc.

După cum probabil se poate spune din reacțiile lor, aceasta este prima dată când distribuția Stranger Things vede secvența intensă din finalul sezonului 4. Deși fiecare membru al distribuției a avut o reacție distinctă, toți par a fi la fel de captivați și mișcați de scenă. Odată ce scena s-a terminat, distribuția râde împreună, aparent pentru a rupe tensiunea cauzată de scena emoțională pe care tocmai au privit-o.

Scena mansardei este una dintre secvențele remarcabile ale sezonului 4 din Stranger Things. Scena împletește trei povești: ce se întâmplă cu Max, încercările lui Dustin de a-l salva pe Eddie și Hopper fiind aproape devorat de un Demogorgon în Rusia. Secvența îmbină toate aceste imagini ale personajelor principale, înainte ca Eleven să se poată elibera de constrângerile lui Vecna. Scena a evocat nu numai reacții puternice din partea distribuției Stranger Things, ci și din partea fanilor în general.