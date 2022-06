Netflix intră serios în industria jocurilor video: ce își propune gigantul până la sfârșitul anului

Netflix crede că jocurile pot contribui la păstrarea abonaților și va continua să investească în acestea. Ca referință, gigantul de streaming a început să lanseze jocuri pentru proprii abonați în luna noiembrie 2021.

Netfix are deja 23 de titluri. Nu sunt jocuri AAA livrate prin streaming, cum se vehicula înainte de lansarea acestora, ci doar simple jocuri casual ce pot fi descărcate din magazinele de aplicații pentru Android și iPhone exclusiv de abonații serviciului.

Serviciul de streaming împrumută o idee din strategia Apple: încearcă să creeze un ecosistem propriu, care să țină utilizatorii mulțumiți și, eventual, să atragă mai mulți bani de la aceștia. În acest sens, jocurile mai au și rolul de a crește interesul pentru unele dintre producțiile video, fiind legate de acestea.

Jocurile sunt legate de producții precum “Shadow and Bone”, „Too Hot to Handle”, „Queen’s Gambit”, „Exploding Kittens” și „Money Heist”. Compania spune că va continua să lanseze jocuri într-un ritm destul de alert și are ca scop dublarea numărului de jocuri până la sfârșitul acestui an.

Reclamele pe Netflix, inevitabile: cea mai nouă soluție a gigantului din domeniul streamingului de a face bani

În altă ordine de idei, după ce a înregistrat o scădere bruscă a numărului de abonați, Netflix încearcă să se adapteze la piața de streaming din ce în ce mai aglomerată. Printre altele, asta înseamnă introducerea unui abonament mai ieftin sau gratuit subvenționat prin reclame.

În ultimele luni, au existat mai multe speculații legate de introducerea unui abonament cu reclame pe Netflix. Deși pare o soluție disperată, având în vedere că îndrăgitul serviciu de streaming și-a făcut un renume din absența întreruperilor la filme și seriale, practica ar putea duce la o explozie a numărului de utilizatori, având în vedere că mulți nu-și permit să plătească prețul întreg al abonamentului.