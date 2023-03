REVIEW The Whale – filmul de la Oscar pe care trebuie neaparat să-l vezi, dacă îți plac dramele

Unul dintre filmele care a atras atenția la premiile Oscar, anul acesta, este The Whale, pe care îl poți vedea în cinematografe.

Fără dar și poate, una dintre cele mai controversate pelicule de anul acesta, alături de Everything Everywhere All at Once, cele două sărind din tiparele obișnuitului.

Însă, cum despre Everything Everywhere All at Once am vorbit deja, este timpul să vă prezentăm și The Whale care, în opinia multora, reprezintă una dintre capodoperele acestui an.

De ce te-ai uita la The Whale

Evident, dacă ești curios să vezi cam care este treaba cu filmele de la Oscar, de anul acesta, ai face bine să vizionezi și The Whale.

Independent de premii, The Whale este un film bun care îl readuce în lumina reflectoarelor pe Brendan Fraser și-l pune într-o postură în care n-a mai fost până acum.

Fraser joacă rolul unui profesor mult prea pasionat de meseria sa dar care, în drumul său prin viață, pare să uite de îndatoririle sale sufletești, neglijându-și fiica (personaj interpretat de Sadie Sink – ai văzut-o în Stranger Things).

Charlie suferă de obezitate morbidă și se află în încapacitatea de a se deplasa de unul singur, având adesea nevoie de ajutor pentru ceea ce ție ți-ar lua, spre exemplu, două secunde.

Scenariul filmului este bazat pe o piesă de teatru scrisă de Samuel D. Hunter, iar acest lucru se simte, de vreme ce toată acțiunea se petrece într-o singură locuință. De fapt, nici nu trebuie să știi informația asta pentru a realiza că The Whale se poate metamorfoza într-o piesă de teatru în orice moment.

Așadar, dacă îți plac dramele și nu ești întocmai genul care să meargă la cinema pentru DC sau Marvel, The Whale te va emoționa, te va pune pe gânduri și te va face să-l aplauzi în gând pe Brendan Fraser, cel care reușește să-și ducă rolul la final într-un mod absolut excepțional.

Nici nu-i de mirare că a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor, la premiile Oscar 2023.