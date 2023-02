REVIEW Everything Everywhere All at Once – unul dintre cele mai ciudate filme de la Oscar, de anul acesta: de ce are șanse mari să câștige

Everything Everywhere All at Once este unul dintre cele zece filme nominalizate la premiile Oscar, de anul acesta.

La gala premiilor Oscar, se va lupta pentru marele premiu cu All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness și Women Talking.

Dincolo de această categorie, Everything Everywhere All at Once a primit, de asemenea, nominalizări la următoarele categorii: cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță rol secundar (Jamie Lee Curtis și Stephanie Hsu), cele mai bune costume, cea mai bună coloană sonoră, cel mai bun scenariu original, cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan), cel mai bun cântec original și cel mai bun montaj.

De ce Everything Everywhere All at Once are șanse reale să plece acasă cu multe premii

Dacă nu ai apucat să vezi, până acum, Everything Everywhere All at Once, nu te aștepta ca, în momentul în care vei reuși să rezolvi acest „bucket list” să ai parte de un film convențional.

Această peliculă este orice… dar nu obișnuită. Aș putea să merg un pic mai departe de atât și să afirm că Everything Everywhere All at Once este un film ciudat, adesea greu de urmărit, cu un scenariu care-mi amintește mai mult decât ar fi cazul de The Butterfly Effect sau chiar de Mr. Nobody.

Faptul că filmul va pleca acasă cu cel puțin trei premii Oscar este deja o certitudine, având în vedere numărul record de categorii la care a fost nominalizat.

Totuși, aș risca să declar că va primi statueta inclusiv la cea mai râvnită categorie, cel mai bun film. Nu neaparat pentru că ar merita, de vreme ce creația este un carusel obositor din care abia aștepți să te dai jos, ci pentru că această rețetă elististă a funcționat și în alți ani, la premiile Oscar.

Mi-aș dori foarte mult să nu am dreptate și să mă bucur cu toată ființa pentru The Banshees of Inisherin. Timpul va decide în ce direcție se vor precipita premiile.