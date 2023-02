Premiile Oscar 2023 – care este cel mai bun film din acest an, cine trebuie să câștige

Academia de Arte și Științe Cinematografice a dezvăluit cele 10 nominalizări la premiile Oscar pentru cel mai bun film și, deși toate au scoruri destul de mari pe Rotten Tomatoes, unele sunt, evident, mai bune decât altele.

Desigur, procesul de vot pentru Premiile Academiei este unul complet diferit de sistemul de anticipare al Rotten Tomatoes, astfel încât scorurile acestea devin oarecum relative și nu reprezintă neaparat o indicație a faptului că filmul de pe locul întâi va fi întocmai cel care va câștiga statueta.

Totuși, arata preferința publicului. Cu alte cuvinte, iată cum ar arăta top 10 dacă iubitorii de cinema ar putea să decidă cine câștigă.

Cele 10 nominalizate la premiile Oscar din 2023 includ titluri ca Triunghiul Tristeții, Avatar: The Way of Water, Elvis, Women Talking, Tár, All Quiet on the Western Front, The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Top Gun: Maverick și The Banshees of Inisherin.

Pentru referință, scorul mediu al criticilor Rotten Tomatoes este de 88 la sută, scorul mediu al criticilor de top este de 84 la sută, iar scorul mediu al audienței este de 82 la sută.

În timp ce publicul și criticii sunt, în general, de acord, scorurile Rotten Tomatoes ale criticilor au fost, în medie, cu 6 puncte mai mari decât cele ale audienței, câteva filme înregistrând diferențe și mai mari între critici și public.

Iată cum se clasează toți nominalizații la premiile Oscar 2023, pentru cel mai bun film, pe Rotten Tomatoes.

Cele mai apreciate filme de la Oscar, de la 10 la 1

Evident, nu trebuie să te aștepți ca acest top să fie și al tău, de vreme ce mergem, în continuare, pe ideea „câte bordee, atâtea obicee”.

Totuși, iată care sunt șansele, potrivit Rotten Tomatoes.