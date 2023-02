INTERVIU Brendan Fraser: „The Whale a fost una dintre cele mai importante experiențe ale vieții mele!”

După o lungă perioadă de absență cauzată în special de depresie, Brendan Fraser a revenit la Hollywood grație filmului The Whale, jucând rolul unui profesor de engleză obez care se autoizolează în acasă și care încearcă să reia legătura cu fiica sa adolescentă.

De-a lungul carierei sale, actorul a avut parte multe urcușuri și coborâșuri, atât în cariera cât și în viața sa personală.

Cu toate acestea în vara lui 2022, Brendan Fraser a revenit triumfător în lumina reflectoarelor și în atenția publicului cu filmul „The Whale”.

Premiera a avut loc la cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, iar reacția publicului nu a întârziat să apară, primind uralele acestuia minute în șir.

Un clip video postat pe Twitter de Ramin Setoodeh, co-editor-șef al Variety, îl arată pe Fraser părând destul de clar depășit de emoție la reacția publicului. El fiind întotdeauna o persoana care i-a arătat pe deplin emoțiile și a plâns pe tot parcursul aplauzelor, conform Variety.

Acum, el este unul dintre principalii favoriți la câștigarea unui premiu Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Playtech.ro a stat de vorba cu renumitul actor, prin corespondenta/colaboratoarea noastră, Loredana Salanță, ocazie cu care Brendan Fraser se confesează despre această experiență care i-a schimbat viața.

Brendan Freiser, o revenire pe care o vezi doar în filme!

Reporter: Care a fost cea mai mare provocare pentru a fi de acord sa jucați în filmul “The Whale”?

Brendan Fraser: Inițial, cred că a fost metamorfoza fizică și tot ceea ce a avut legătura cu această transformare. A trebuit să mă obișnuiesc să port proteze și să petrec ore întregi în camera de machiaj. Ulterior, a trebuit să învăț să-mi schimb toată mobilitatea. A fost într-adevăr o nouă ucenicie să înveți să mergi. Chiar trebuie să spun că am simțit că trebuie să mă autodepășesc pentru a putea juca în “The Whale”.

R: Ce ați avut de făcut și de învățat mai exact?

Brendan Fraser: A trebuit să învăț să-mi mișc corpul altfel. A trebuit să lucrez părți ale corpului pe care nici măcar nu le cunoșteam! Nu credeam că voi fi atât de obosit din punct de vedere fizic jucând acest personaj. La sfârșitul anumitor zile de filmare, mă simțeam amețit și uneori îmi era rău. Această transformare a fost extenuantă, dar unică.

R: În ce măsura v-a marcat acest rol?

Brendan Fraser: Prin acest rol, mi-am dat seama cât de mult pot suferi oamenii, care se află în aceleași condiții fizice ca personajul pe care l-am jucat. Este groaznic să te trezești captiv în propriul tău corp. Fiecare mișcare este o dovadă incredibilă de curaj și viața cotidiană ajunge sa fie cu adevărat o luptă constantă.

R: Cum reușiți să gestionați acest sistem de la Hollywood, în care astăzi ești foarte solicitat iar în următoarea zi, nu mai ești căutat deloc?

Brendan Fraser: Nu-mi pun acest gen de întrebare. Încerc doar să rămân în joc astăzi (zâmbește).

Încerc doar să mă bucur de momentele bune pe care le trăiesc în prezent. Acest film a avut un impact incredibil asupra vieții mele și sper ca și publicul să cunoască această emoție profundă prin descoperirea filmului “The Whale”.

R: Credeți că acest lungmetraj v-a conferit o revenire în forță la Hollywood?

Brendan Fraser: Nu știu dacă al tău funcționează, dar globul meu de cristal este spart (râde). Ne vom revedea după ce acest film va fi lansat în toată lumea și vom putea arunca o privire asupra situației împreună. Ceea ce pot să vă spun este că „The Whale” a fost pentru mine una dintre experiențele vieții mele.

A fost totodată și o oportunitate incredibilă de a mă transpune în pielea altui bărbat și de a-i spune povestea lui personală. Și pe lângă toate acestea, nu cunosc un actor care nu și-ar dori să lucreze cu Darren (Regizorul Darren Aronofsky – n.red.). Prin urmare, sunt foarte norocos că am avut ocazia să joc în acest film.

„Am reușit să realizez cea mai mare provocare pe care mi-o doream”

R: Sunteți nostalgic când vă gândiți la perioada în care ați jucat rolul George of the Jungle?

Brendan Fraser: Nu vă puteți imagina câți părinți au venit la mine să se plângă de copiii lor care credeau că sunt personajul meu și care s-au ales cu multe accidentări. Comparativ cu acea perioadă, arătam diferit din punct de vedere fizic. (zâmbește)

R: După ce ați întâmpinat „o traversare dificilă a deșertului” (simbol al unei perioade de rătăcire care precede triumful din viața unui om) în ce stare de spirit vă aflați astăzi?

Brendan Fraser: Acum sunt într-o fază complet nouă. Călătoria mea până în acest moment se rezumă la faptul ca am explorat cât mai multe personaje posibil. Datorită acestui film, am reușit să realizez cea mai mare provocare pe care mi-o doream. Iar datorită rolului meu, am descoperit mai multe aspecte despre viață, despre gustul pentru eroism. Este uimitor cât de mult un film ca acesta te poate învață despre umanitate și despre empatie.

Ce șanse are Brendan Fraser în lupta pentru Oscar?

După cum putem vedea, anul acesta avem parte de o adevărată luptă în cursa pentru Cel mai bun Actor în rol principal.

Se pare că lupta strânsă este între cei doi actori cu povești foarte diferite, Austin Butler și Brendan Fraser. Nu este nici o îndoială că Butler, câștigătorul Globului de Aur și al premiului BAFTA, are o mulțime de avantaje de partea sa care i-ar putea aduce victoria pentru că îl interpretează pe faimosul cântăreț rock and roll Elvis Presley, în timp ce despre însuși revenirea în forță a lui Fraser se poate face un adevărat film. Toată lumea adoră să încurajeze o revenire în carieră, iar Fraser simbolizează sentimentul nostalgic de învins-învingător, în care foarte multe persoane se pot regăsi.