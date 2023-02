PlayStation în anul 2023: ce urmează pentru cea mai iubită consolă

Spider-Man 2 și PlayStation VR2 sunt interesante, dar o mare parte din ce Sony a planificat în 2023 rămâne un mister.

Sony a fost destul de tăcut până acum, dar între lansările majore de accesorii, lansarea unei emisiuni HBO și unele parteneriate de exclusivitate notabile, marca PlayStation are multe de făcut în anul acesta.

The Last of Us

Avem patru episoade în versiunea HBO a lui The Last of Us, care este a doua producție (după filmul Uncharted) din efortul Sony de a adapta jocurile sale în filme și seriale prin compania proprie de televiziune și filme PlayStation Productions. În următoarele două luni, Sony și HBO vor difuza încă cinci episoade care povestesc o versiune remixată a călătoriei periculoase a lui Joel și Ellie prin Statele Unite. PlayStation Productions are și alte proiecte în dezvoltare, dar niciunul nu este confirmat pentru 2023. Deocamdată, fanii PlayStation dornici să vadă seriale și filme bazate pe jocurile pe care le joacă vor avea câteva săptămâni de televiziune de prestigiu.

Spider-Man 2

Deși nu știm multe despre ce fac studiourile primare ale Sony în acest moment, știm că Insomniac intenționează să lanseze continuarea sa Spider-Man pe PlayStation 5 anul acesta. Spider-Man 2 se va lansa în 2023, deși dezvoltatorul Ratchet & Clank nu a dat detalii mai specifice decât asta în anunțul său de anul trecut. Continuarea aventurii în lume deschisă din 2018 și spin-off-ul Miles Morales din 2020 îți va permite să joci atât în rolul lui Peter Parker, cât și în rolul lui Miles Morales, introducând, de asemenea, pe Venom într-un rol antagonic. Cel mai bun dușman al lui Peter va avea totuși o nouă voce, deoarece a fost reformat.

PlayStation VR2

Probabil că cea mai mare dezvoltare pentru Sony și PlayStation 5 din acest an este lansarea PlayStation VR2 pe 22 februarie. Noua iterație a căștilor VR de la PlayStation are o mulțime de specificații noi care îl fac să pară o actualizare notabilă față de primul set de căști al companiei, lansat în 2016. Are controlere dedicate cu feedback haptic și declanșatoare adaptive similare cu DualSense (în loc să te oblige să folosești acele baghete vechi și inexacte PlayStation Move), elimină dezordinea și firele originalului pentru un singur cablu USB-C și are un ecran OLED cu rezoluție 4K. Acestea fiind spuse, dispozitivul are unele dezavantaje cunoscute. Este mai scump decât PlayStation 5 în sine și nu poate juca jocuri create pentru PlayStation VR original.

Toate acestea fiind spuse, PS VR2 primește jocul secret al anului 2021, Before Your Eyes, care anulează fiecare problemă și justifică prețul de 550 USD. Dar puteți juca asta și pe PC și pe mobil, ceea ce ar fi probabil mai ieftin.

Potrivit PlayStation Blog, gama completă de lansare este următoarea:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, launch window)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, launch window)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, launch window)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (via free update to PS5 version of GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, purchase includes PS VR and PS VR2 versions)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., free PS VR2 upgrade)

No Man’s Sky (Hello Games, launch window)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, free upgrade)

Puzzling Places (Realities.io, free upgrade)

Resident Evil Village (Capcom, via free update to PS5 version of RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive, free upgrade)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, launch window)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, free upgrade)

Horizon Call of the Mountain

Cel mai mare joc pregătit pentru PlayStation VR2 (altul decât jocul anului 2021 menționat anterior, Before Your Eyes) este probabil Horizon Call of the Mountain. Spre deosebire de RPG-urile de acțiune din seria principală, jocul PS VR2 nu îl prezintă pe Aloy, ci se concentrează în schimb pe un nou personaj pe nume Ryas, care va înfrunta dinozaurii mecanici din lumea Horizon printr-o perspectivă la persoana întâi orientată spre VR. Totuși, este încă construit în jurul multor aceleași idei, inclusiv luptă bazată pe acțiune, tir cu arcul, proiectile elementare și eschivarea atacurilor primite de la fiarele robotice care vă doresc moartea. Este co-dezvoltat de Firesprite și studioul original Horizon Guerrilla Games.

PlayStation Plus

Sony tocmai și-a lansat noile niveluri PlayStation Plus anul trecut și, în ciuda unor oferte decente, nu a luat amploare pentru unii oameni. Compania va adăuga lunar jocuri noi la ofertele de jocuri care pot fi descărcate și transmise numai pentru membri și sper că va găsi o modalitate de a oferi nivelurilor sale mai scumpe mai multă valoare. Din păcate, pare puțin probabil ca jocurile PS3 doar pentru streaming să fie descărcate vreodată, ceea ce este deosebit de supărător pentru persoanele care locuiesc în zonele rurale cu viteze scăzute de internet. Dar, în orice caz, PlayStation Plus renovat va continua în 2023 și sper că Sony va face mai mult pentru a-l face să-și merite prețul.

Mai multe jocuri pentru PC

Inițiativa Sony de a aduce mai multe dintre jocurile sale pe PC va continua, de asemenea. În timp ce Sony are o preferință clară pentru lansarea de jocuri noi exclusiv pe PlayStation, unele jocuri mai vechi precum The Last of Us Part I și Returnal vor veni în sfârșit pe PC în cursul acestui an. Chiar dacă sunt ani de la lansările lor inițiale, este plăcut să vezi că aceste jocuri devin disponibile pentru un public mai larg. Sper că vom mai vedea câteva anunțuri de port pe măsură ce anul trece.

Jocuri pe mobil?

În august, Sony a achiziționat dezvoltatorul de telefoane mobile Savage Game Studios pentru a-și lansa divizia de jocuri mobile. Acesta pare să fie începutul unei inițiative mai ample și nu m-aș mira dacă vom vedea pentru prima dată la ce lucrează studioul în acest an. Echipa se pare că face ceva bazat pe un brand PlayStation consacrat și, dacă merge bine, poate că Sony se va îndrepta mai mult spre mobil, alături de ofertele sale de console și PC.

Insomniac, Firesprite și Guerrilla

Sunt luate în considerare Insomniac, Firesprite și Guerrilla, dar vom vedea altceva de la PlayStation Studios în 2023?

Nu este exclus ca Sony să dezvăluie un joc și să-l lanseze în același an, dar ținând cont de când aceste echipe au lansat ultima dată jocuri, unele par mai probabile decât altele. Naughty Dog tocmai și-a lansat remake-ul The Last of Us Part I anul trecut, dar asta a făcut și parte dintr-un efort de colaborare între acesta și echipele de asistență Sony. Echipa a confirmat că va dezvălui mult așteptatul joc multiplayer – pe care l-a separat de campania de poveste a The Last of Us Part II – în 2023, dar rămâne de văzut dacă se va lansa cu adevărat.

În ceea ce privește alte studiouri, Asobi a fost destul de tăcut de când Astro’s Playroom din 2020 a fost inclus în PS5. Bend Studio a fost mult în știri, deoarece discuțiile despre jocul său pentru PS4 din 2019 Days Gone și dezbaterile directorului său de creație pe Twitter au dezvăluit că studioul lucrează la un nou IP, mai degrabă decât la o continuare, dar studioul pare încă departe de a lansa un joc nou.

Ultimul proiect al Bluepoint Games a fost remake-ul Demon’s Souls din 2020, care a fost și înainte de a fi achiziționat de Sony în 2021. Studioul era cunoscut în mare parte pentru munca sa la remasterizări și porturi, dar acum lucrează la un joc original. Ultimul proiect al lui Housemarque a fost Returnal, care vine pe PC prin Climax Studios, deși echipa a susținut jocul în 2022 cu moduri și conținut nou.

London Studio, Nixxes Software și Pixelopus

După câțiva ani de lucru la titluri VR, London Studio a anunțat că lucrează la un joc multiplayer cooperativ care va fi plasat într-o Londra cu realitate alternativă. Cu toate acestea, având în vedere că jocul nici măcar nu avea un nume când a fost dezvăluit, pare puțin probabil să-l vedem în acest an. Media Molecule se concentrează pe Dreams din 2020 și susține instrumentul de creare de jocuri și comunitatea sa de atunci. Anul trecut, studioul a angajat dezvoltatori pentru un proiect de servicii live.

Nixxes Software a fost achiziționat în 2021 cu scopul principal de a aduce jocuri PlayStation pe computer. Tocmai a lansat porturi pentru ambele jocuri Spider-Man în 2022, dar nu pare să fie implicat în viitoarele porturi pentru PC Returnal sau The Last of Us Part I. Deci, nu este clar ce face studioul în acest moment.

Pixelopus a fost, de asemenea, inactiv pentru un pic, ultimul său joc fiind Concrete Genie din 2019. Cu toate acestea, echipa lucrează alături de Sony Pictures Animation la primul său proiect PS5. Vestea colaborării a apărut în 2021, așa că nu pare nerezonabil că cel puțin am putea auzi despre viitorul joc al lui Pixelopus în 2023. Polyphony Digital tocmai a lansat Gran Turismo 7 anul trecut, dar lansează o actualizare gratuită pentru joc pentru a-l face compatibil cu PlayStation VR2. Mai mult conținut pare rezonabil, dar este probabil ca studioul să nu dezvăluie niciun joc nou în curând.

Sony Santa Monica, Sucker Punch și Valkyrie Entertainment

God of War Ragnarök a fost unul dintre cele mai mari jocuri ale anului trecut și a fost, de asemenea, unul dintre ultimele mari jocuri din 2022, lansat în urmă cu aproximativ două luni. De asemenea, Sony Santa Monica nu pare să aibă planuri să facă DLC pentru Ragnarök, așa că este probabil ca echipa să tacă în mare parte în 2023.

Sucker Punch ar putea fi un wildcard în 2023, deoarece au trecut aproximativ trei ani de la Ghost of Tsushima, dar studioul pare să lucreze și la o continuare a jocului său de samurai în lume deschisă, mai degrabă decât la un nou IP sau o continuare a seriei anterioare Infamous and Sly Cooper. Diferența dintre Infamous: Second Son și Ghost of Tsushima a fost de aproximativ șase ani, dar dacă studioul repetă pe sisteme vechi, este posibil să auzim despre noua continuare a poveștii samuraiului mai devreme decât mai târziu.

În cele din urmă, Valkyrie Entertainment a fost o achiziție mai discretă pentru Sony, iar echipa a acționat în primul rând ca un studio de asistență chiar recent în producția God of War Ragnarök. Așa fiind, echipa probabil ajută cu alte proiecte care se lansează în 2023.