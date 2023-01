Sony are o problemă uriașă cu PlayStation 5: ”defectul” care te poate lăsa fără consolă

Proprietarii de PS5 au fost avertizați de o problemă legată de consolele lor dacă țin aparatul în picioare prea mult timp.

Consola Sony a provocat o oarecare îngrijorare, deoarece unii angajați de reparații tehnologice au avertizat utilizatorii că nu ar trebui să-și poziționeze consolele în poziție verticală.

PS5 are metal lichid pe APU pentru a-l menține rece. Cu toate acestea, din cauza izolației necorespunzătoare a metalului lichid din punct de vedere istoric, dificil de aplicat, compusul de răcire nu ar putea face față forțelor gravitaționale și se poate scurge pe consolă. Acest lucru ar putea cauza daune catastrofale PS5, deoarece metalul lichid este un compus conductiv și ar putea scurtcircuita întregul sistem.

Wololo, a raportat că mai multe cazuri ale acestor scurgeri au cauzat spargerea întregii console. Odată ce metalul părăsește zona închisă, se va răci în cele din urmă pe placa de bază. Acest lucru va scurtcircuita, la rândul său, consola și o va opri.

Se pare că este o problemă cu etanșarea dintre metalul lichid și restul consolei. Folosirea metalului lichid pentru a se răci nu este un concept nou și nici folosirea lor pe verticală nu este. Cu toate acestea, accidentele din fabrică și utilizarea prelungită ar putea lăsa sigiliul în stare mai puțin decât bună.

Un proprietar francez de atelier de reparații a evidențiat această problemă atât pe Facebook, cât și pe Twitter, arătând daunele pe care le-ar putea face.

Do not put your Ps5 upright, here is the result the liquid moves and the freezes are there pic.twitter.com/A4Do3TkcXk

— Consoles System (@68Logic) January 4, 2023