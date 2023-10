Only Murders in the Building merge mai departe. Sezonul al patrulea, „în cărți”

Disney+ a anunțat că apreciatul serial original de comedie Crime în Imobil, produs de 20th Television, va primi un al patrulea sezon.

Finalul foarte așteptat al celui de-al treilea sezon, care a fost lăudat de critici, este acum disponibil pe Disney+, în cazul în care chiar îl așteptai cu sufletul la gură, asemenea nouă.

Sezonul al treilea din serialul Crime în Imobil, marcat de Meryl Streep și Paul Rudd

Această veste vine după un al treilea sezon de succes, în care am putut-o vedea pe Meryl Streep, câștigătoare a mai multor premii Oscar și Emmy, dar și pe Paul Rudd, nominalizat la Golden Globe. Aceștia s-au alăturat, în sezonul al treilea, distribuției alături de deja clasicii Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez.

Serialul a primit constant laude din partea criticilor și a fost distins cu numeroase nominalizări și premii, inclusiv nominalizări la Premiile Emmy pentru cel mai bun serial de comedie și cel mai bun actor principal într-un serial de comedie, printre altele.

Toate cele trei sezoane ale serialului Crime în Imobil au obținut eticheta Certified Fresh, pe Rotten Tomatoes.

Only Murders in the Building

Creatorii și scenariștii Steve Martin și John Hoffman (cunoscuți pentru Grace & Frankie și Looking) sunt, de asemenea, producători executivi ai acestui serial de succes, alături de Martin Short, Selena Gomez, creatorul This Is Us, Dan Fogelman, și Jess Rosenthal. Serialul este produs de 20th Television, o divizie a Disney Television Studios.

În sezonul trei, Charles, Oliver și Mabel (interpretați de Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez) se implică în investigarea unei crime petrecute în culisele unui spectacol de pe Broadway.

Ben Glenroy (interpretat de Paul Rudd) este o vedetă de la Hollywood cu planuri mari de a debuta Broadway, dar moare prematur.

Cu ajutorul colegei Loretta Durkin (interpretată de Meryl Streep), trio-ul se angajează în cel mai complex caz până acum, în timp ce Oliver se chinuie să nu-și piardă spectacolul.

