VIDEO Only Murders in the Building revine, în curând, cu al doilea sezon: ce știm, până acum, despre continuarea producției

Trailerul complet pentru Only Murders in the Building, sezonul 2, a sosit și ni-i arată pe Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) și Oliver (Martin Short) încercând să-l prindă pe ucigașul lui Bunny (Jayne Houdyshell).

Cel mai vizionat serial de comedie de la Hulu, Only Murders in the Building, a început să fie difuzat în august 2021. Serialul îi distribuie pe Martin, Short și Gomez în rolurile celor trei pasionați de podcast-uri, în timp ce se împrietenesc, după o moarte suspectă care are loc în clădirea de apartamente din Upper West Side, Arconia.

În sezonul 1, cei trei vecini au investigat moartea lui Tim Kono (Julian Cihi), pe care poliția a catalogat-o ca fiind doar o sinucidere. Abordarea comică a serialului asupra ficțiunii polițiste, precum și interacțiunea dintre personaje, au fost elemente îndrăgite de public și, datorită acestui succes, Hulu s-a grăbit să comande un al doilea sezon pentru Only Murders in the Building.

Dacă ai văzut prima parte, știi deja că sezonul 1 din Only Murders in the Building s-a încheiat destul de exploziv, trio-ul fiind scos din Arconia cu cătușe, după ce Mabel a fost găsită lângă cadavrul lui Bunny.

Sezonul 2 ni-i arată acum pe Oliver, Charles și Mabel, rezolvând misterul noii crime, în timp ce încearcă să-și spele reputația și să reducă efectele produse de bârfe. Sezonul 2 include, de asemenea, o listă impresionante de actori cunoscuți, după cum urmează: Shirley MacLaine, Amy Schumer și Cara Delevingne.

Trailerul oficial pentru Only Murders in the Building, lansat pe Twitter

Vulture a distribuit trailerul oficial pentru sezonul 2, pe Twitter.

Dacă ești curios să vezi cum arată imaginile oficiale din cel de-al doilea sezon, ești invitat să dai click pe atașamentul de mai jos. S-ar putea să nu fii dezamăgit.

Continuarea producției de succes va fi lansată oficial pe Hulu în data de 28 iunie.