Only Murders in the Building s-a întors pe Disney+. Ce actriță de Oscar se alătură distribuției

Primele două episoade din sezonul 3 al serialului Crime în Imobil (Only Murders in The Building), care a avut premiera pe platforma Disney+, pe 8 august, sunt deja disponibile pentru vizionare.

În fiecare săptămână, publicul va avea posibilitatea să urmărească câte un episod nou din aventura celor trei vecini pasionați de mistere și de podcast-uri despre crime cât se poate reale.

Acțiunea sezoanelor anterioare din Crime în Imobil are loc în blocul Arconia din New York, în care unul dintre chiriași este găsit mort.

Cei trei vecini, Charles, Oliver și Mabel, care până atunci aveau puține în comun, descoperă că împărtășesc aceeași pasiune pentru podcast-uri despre true crime și că au o atracție pentru rezolvarea misterelor.

Nu durează mult și se dezvăluie că locuitorii din Arconia ascund o mulțime de secrete, iar trio-ul va trebui să facă față unor situații limită mult mai „ciudate” decât crima, în sine.

Meryl Streep va juca în noul sezon al apreciatului serial, Crime în Imobil

Al treilea sezon al serialului Crime în Imobil îi aduce pe telespectatori direct pe Broadway, unde Oliver montează o piesă de teatru, iar succesul său este umbrit de o nouă crimă. Unul dintre actorii principali moare chiar pe scenă.

Pe lângă membrii clasici ai distribuției, serialul îi va pe telespectatori cu apariții ale mai multor staruri consacrate în roluri mai mult sau mai puțin importante.

De exemplu, celebrul Sting, care în primul sezon locuiește într-un apartament din Arconia El nu este doar un rezident al clădirii, ci devine și un suspect în cazul uciderii lui Tim Kono.

În cel de-al doilea sezon, apartamentul său este preluat de celebra actriță și artistă americană de stand-up, Amy Schumer, iar în al treilea sezon, actori cunoscuți de pe covorul roșu precum Meryl Streep și Paul Rudd își fac apariția, la rândul lor, în distribuție.