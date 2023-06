Oase umane adevărate au fost folosite în Pirații din Caraibe din Disneyland: scenariul înfiorător, dezvăluit

„Scheletele false ale perioadei” au fost considerate „prea neconvingătoare”, potrivit unui fost angajat.

Rămășițele umane au populat cândva faimoasa călătorie a Piraților din Caraibe de la Disneyland. Înlocuite acum cu modele, povestea spune că alternativele false disponibile atunci când a fost construită mașina în 1967 nu erau la îndemână, așa că designerii parcului de distracții s-au descurcat cu niște materiale autentice.

Ar putea fi șocant să luăm în considerare asta în zilele moderne, dar utilizarea de către Disneyland a rămășițelor reale nu este nici măcar cel mai recent exemplu de oase umane care au fost folosite în locuri la care nu te-ai aștepta. Schelete reale au fost folosite și în filmul din 1982 Poltergeist, un film despre care spectatorii își amintesc că prezintă o mulțime de schelete.

Publicația Snopes chiar a scris despre zvonurile acestea din Poltergeist, confirmând că au fost folosite schelete umane și, uneori, fără ca membrii distribuției să știe. Ei raportează că într-un interviu TV, că vedeta JoBeth Williams a spus:

„În inocența și naivitatea mea, am presupus că acestea nu erau schelete adevărate. Am presupus că erau schelete de recuzită făcute din plastic sau cauciuc. Am aflat – la fel ca tot echipajul – că foloseau schelete adevărate, pentru că este mult prea scump să faci schelete false din cauciuc. Și cred că toată lumea a fost foarte înfiorată de ideea asta”.