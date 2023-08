O săptămână gratuită de vacanță în Grecia: cum se revanșează autoritățile după incendiile din Rhodos

Turiștii a căror vacanță în Rodos a fost stricată de incendiile din ultimele săptămâni vor primi un sejur gratuit de o săptămână anul viitor, a anunțat premierul grec Kyriakos Mitsotakis, la postul britanic ITV, scrie Kathimerini.

„Guvernul elen, în cooperare cu autoritățile locale, va oferi o săptămână de vacanță gratuită la Rodos în primăvara sau toamna viitoare”, a anunțat, miercuri dimineața, premierul grec la postul britanic ITV. De această decizie se vor buca cei care și-au scurtat sau ratat vacanța din cauza incendiilor.

‘Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.’

‘The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.’

Greece’s Prime Minister @kmitsotakis is live. pic.twitter.com/QyAFzL8jJn

— Good Morning Britain (@GMB) August 2, 2023