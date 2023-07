Vacanța de vară în Grecia, sub semnul întrebării: ce fac românii cu incendiile din Rodos și Corfu, ce trebuie să știi

Turiştii români care aveau în această perioadă rezervări de cazare în partea de sud a insulei Rodos, afectată de incendii, vor fi relocaţi în zonele de nord, a transmis, luni, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism în contextul în care sunt incendii masive în Rodos. Incendii puternice sunt și în Corfu, o altă zonă preferată de români. Unii turiști au fost nevoiți să doarmă pe străzi, sub cerul liber sau în aeroporturi, în încercarea de a ajunge acasă. Este și situația unor turiști scoției care au povestit pentru BBC că au fost evacuați din hotelul în care erau cazați. Totodată, unii turiști au primit imediat ce au ajuns în Corfu că a primit un mesaj în care li se cerea să evacueze zona.

„Punctele fierbinți” din Grecia

Pe lângă incendiile uriașe de pe insula Rodos, care au forțat 19.000 de persoane să fugă, incendii de vegetație au izbucnit și pe insulele Evia și Corfu. Pe Evia, autoritățile le-au spus locuitorilor din patru sate din sud să se evacueze în orașul Karystos, la vest de locul unde avansa incendiul. Totodată Grecia este cuprinsă de un mare val de căldură, care potrivit experților ar putea deveni cel mai lung din istoria țării.

Viceguvernatorul Greciei Centrale, Giorgos Kelaiditis, care se afla în apropierea unuia dintre sate, a declarat pentru agenția de stat ANA-MPA că situația este dificilă.

„Poate că focul se află la 2 km distanță, dar vântul este puternic, creșterea este scăzută, fumul este gros și aerul este greu de respirat”, a spus el. Nordul Eubei a fost devastat de incendii de vegetație în august 2021.

Trebuie să-și anuleze sau nu românii vacanțele în Grecia

Aproximativ 15% din suprafaţa insulei Rodos, respectiv partea de sud, a fost afectată de incendii, ceea ce a dus la închiderea temporară a câtorva hoteluri din această zonă. Cu toate acestea, zborurile charter către insulă funcţionează normal, asigurând astfel continuitatea vacanţelor programate.

„În scopul asigurării confortului şi securităţii turiştilor români, care au rezervări de cazare în partea de sud a insulei Rhodos, aceştia sunt relocaţi în zonele de nord ale insulei, care nu au fost afectate de incendii. Dorim să transmitem un mesaj de încredere că tur-operatorii români, în colaborare cu partenerii lor locali din Rhodos, vor întreprinde toate măsurile necesare pentru ca vacanţele să se desfăşoare în deplină normalitate şi siguranţă. Până în prezent nu s-au înregistrat anulări de călătorii şi că se lucrează pentru ca toţi turiştii să poată avea parte de o experienţă plăcută şi sigură în timpul şederii lor în Rhodos, a transmis, luni, într-un comunicat de presă Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism.

Numărul turiștilor români aflați în zonele evacuate din insula Rodos ar fi de aproximativ 25-30, toate persoanele aflându-se în afara oricărui pericol, a anunțat duminică Ministerul român de Externe.

Evacuări masive de pe insula grecească Rodos

Mii de oameni fug de pe insula grecească Rhodos în timp ce incendiile amenință hotelurile. Ministerul pentru Schimbări Climatice și Protecție Civilă a declarat că situația de urgență din Rodos a declanșat „cea mai mare evacuare din cauza unui incendiu din țară”.

Poliția locală a declarat că 16.000 de persoane au fost evacuate pe uscat și 3.000 pe mare din 12 sate și mai multe hoteluri. Șase persoane au primit îngrijiri medicale la spital.

Mai mult, un număr de turiști așteptau să se întoarcă acasă cu avionul de pe aeroportul internațional din Rodos.

Companiile de pachete de vacanță TUI și Jet2 au anulat zborurile către Rodos. Ulterior, Ministerul grec al Infrastructurii și Transporturilor a anunțat că 14 zboruri TUI și Jet2, care transportau 2.700 de pasageri, vor pleca de pe aeroportul din Rodos până luni la ora locală 3.00.

Sâmbătă și în prima parte a zilei de duminică, 70.000 de pasageri au tranzitat aeroportul, o parte dintre aceștia fiind sosiri, a precizat ministerul. Anunțul nu a defalcat cifrele în funcție de sosiri și plecări.

Turistul britanic Kevin Evans a fost evacuat de două ori sâmbătă împreună cu soția sa și cei trei copii mici – mai întâi din Kiotari spre Gennadi, apoi din nou când focul se apropia de capitala insulei, în nord-est, a declarat el pentru agenția de presă britanică.

„În Gennadi erau o mulțime de oameni trimiși de la hoteluri – mulți doar în costume de baie, după ce li s-a spus să lase totul în hotel. Pe măsură ce se lăsa noaptea, puteam vedea focul pe vârful dealurilor din Kiotari. Au spus că toate hotelurile erau în flăcări”, a declarat el pentru sursa citată.

Agentul de turism din Rodos, Stelios Kotiadis, a confirmat pentru Associated Press că evacuarea a fost pripită. „A fost panică… Autoritățile au fost copleșite”, a spus el.

Kotiadis a declarat că el și alte agenții de turism au trimis autobuze în sud-estul insulei pentru a prelua turiștii evacuați. Aceștia au fost nevoiți să ocolească pe ocolite, deoarece drumul care coboară pe partea de est a Rodosului a fost blocat pe alocuri.

„Erau 80-90 de persoane care se înghesuiau în autobuze de 50 de locuri”, a spus el. El a adăugat că 90% dintre turiștii evacuați sunt din țări europene.

Mulți au fost nevoiți să își abandoneze bunurile și să fugă pe jos în condiții de căldură extremă, în timp ce incendiile se extindeau din centrul insulei grecești spre coasta de est, unde sunt situate multe hoteluri din stațiuni.

Nicola McCullen, în vârstă de 46 de ani, din Kilmarnock, a dormit pe o saltea în stradă după ce a ajuns sâmbătă seara târziu cu un zbor TUI de la Glasgow la Rodos. Iubitul acesteia o luase pe aceasta în vacanță pentru a sărbători obținerea unui nou loc de muncă.

Ea a declarat pentru BBC că a fost dusă acum la un centru de evacuare, dar se simte ca și cum ar fi fost „abandonată” și a descris TUI ca fiind „atroce”.

Ea a spus: „Nu pot să le mulțumesc îndeajuns localnicilor greci. Au destule de rezolvat. Este o mare tragedie, iar ei au avut grijă de noi foarte bine. Ne-au dat apă și au venit cu fructe și mâncare. Dar nu am avut parte de o masă adevărată”.

Ea a adăugat: „Nu există facilități de spălare la centrul de evacuare, deoarece toaletele sunt îngrozitoare.”

Ambasadorul britanic în Grecia, Matthew Lodge, a declarat că guvernul britanic a trimis o echipă de intervenție rapidă pentru a sprijini cetățenii britanici din Rodos.

Ministerul grec al Afacerilor Externe a declarat că personalul a înființat un birou de asistență la aeroportul internațional din Rodos pentru vizitatorii care și-au pierdut documentele de călătorie.

Uniunea Europeană a trimis întăriri substanțiale pentru a ajuta autoritățile grecești în lupta cu incendiile.

„Peste 450 de pompieri și șapte avioane din partea UE au acționat în Grecia în timp ce incendiile izbucnesc în toată țara”, a declarat duminică după-amiază comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Janez Lenarcic.

Pompierii români au început intervențiile în insula Rodos

Cei 52 de pompieri, ajunși în această dimineață în Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifestă în Sud-Estul insulei.

Din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la clădirile aflate în proximitatea vegetației uscate și a pădurii.

„Colegii noștri acționează în condiții extreme, pentru limitarea propagării incendiului spre zonele locuite și menținerea unei linii de protecție între frontul incendiului și zona neafectată.Intervenția modulului are loc la solicitarea ofițerului elen, delegat în asistarea și buna desfășurare a întregii misiuni derulate de salvatorii români”, a transmis IGSU, luni, într-un comunicat de presă.

Conform prognozei pentru ziua de astăzi, 24 iulie, riscul apariției incendiilor de pădure rămâne unul ridicat – de nivel 5, risc extrem.

Fotografii din satelit înainte și după arată efectele incendiilor din Rodos: De la câmpuri verzi la pământ carbonizat

Fotografiile din satelit înainte și după arată efectele șocante ale incendiilor din Rodos, în timp ce câmpurile verzi și munții au fost transformați în pământ ars. Insula grecească a fost afectată de o săptămână de incendii puternice, obligând mii de turiști să se evacueze pentru a se pune în siguranță.

Duminică după-amiază, în timp ce primii britanici au început să sosească înapoi pe aeroportul Gatwick, autoritățile grecești au emis noi avertismente către turiști pentru a părăsi zone întinse din Corfu, în timp ce un alt loc de vacanță a fost cuprins de flăcări.

Există contraste puternice între imaginile din satelit luate din Rodos din 2 ianuarie 2022 și 23 iulie 2023, potrivit DailyMail.

Un infern înflăcărat s-a răspândit pe dealurile și copacii verzi, lăsând o dâră de distrugere și declanșând cea mai mare evacuare în caz de dezastru din istoria Greciei.

Timp de o săptămână, pompierii s-au luptat cu flăcările care au izbucnit în plin sezon turistic, provocând panică în rândul turiștilor – și lăsând zboruri și vacanțe anulate.

Before and after satellite photos show shocking effects of Rhodes wildfires with green rolling fields and mountains reduced to charred scorched earth https://t.co/Z3ELd8GhYa pic.twitter.com/kJn3Uq3BgJ — Daily Mail US (@DailyMail) July 23, 2023

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică seara: „L-am sunat pe premierul grec Kyriakos Mitsotakispentru a exprima sprijinul nostru deplin pentru Grecia, care se confruntă cu incendii de pădure devastatoare și cu un val de căldură intensă din cauza schimbărilor climatice. Grecia gestionează această situație dificilă cu profesionalism, punând accentul pe evacuarea în siguranță a mii de turiști, și poate conta întotdeauna pe solidaritatea europeană”

Vremea s-a menținut călduroasă în țara mediteraneană și duminică. Un număr de 180 de localități au înregistrat temperaturi de 40 de grade Celsius și chiar peste. Cea mai mare temperatură, 46,4C (115,5F), a fost atinsă în orașul Gytheio, situat pe malul mării, în sudul Greciei.

Incendii și în Corfu

Alte incendii care au necesitat evacuări au izbucnit în partea de nord-est a insulei Corfu și în nordul regiunii Peloponez, în apropiere de orașul Aigio. Traficul pe vechiul drum național Atena-Patras, care traversează coasta, a fost întrerupt.

Am sosit din Corfu în această dimineață. Este cald, dar nu este o cutie de tablă. Localnicii mi-au spus că așa se întâmplă în fiecare an. Am primit asta pe telefon și am vorbit cu personalul hotelului. Mi-au spus că este un lucru obișnuit. Principala problemă fiind guvernul corupt inept și corupt”, a transmis un turist străin pe Twitter alături de un „mesaj de evacuare”.

I arrived from Corfu this morning. It is hot but not a tinder box. The locals told me this happens every year. I received this on my phone and spoke to hotel staff. They told me it’s a common . The main problem being the inept corrupt government. pic.twitter.com/BldEswbq3r — Bob Middlebrook (@MiddlebrookBob) July 24, 2023

Duminică, cu puțin înainte de miezul nopții, autoritățile au cerut mai multe evacuări din Corfu și din nordul Peloponezului. În cazul Corfu, acestea au declarat că incendiul „se deplasează spre sud-est pe un front larg” și au adăugat că navele private sunt în așteptare pentru a prelua persoanele evacuate.