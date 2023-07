Adevărul despre incendiile din Grecia, de la fața locului: ce se întâmplă cu turiștii, cât de gravă e situația, de fapt EXCLUSIV

Vacanțele în Grecia de anul acesta sunt puse sub semnul întrebării atât de turiștii străini, cât și de români, din cauza incendiilor. Grupurile de Facebook și nu numai sunt pline de mii de întrebări cu privire dacă e sigur sau nu să mergi în vacanță. Cea mai sensibilă zonă este insula Rodos, potrivit autorităților elene. Ilona, o româncă stabilită în Grecia de peste 20 de ani a explicat pentru Playtech.ro că sunt incendii de vegetație, iar până acum nu au fost oameni puși în pericol și le recomandă turiștilor să țină legătura cu agențiile prin care și-au făcut vacanța sau cu reprezentanții hotelurilor unde și-au făcut rezervare.

Peste 490 de pompieri și 7 avioane ale țărilor din UE intervin în prezent în Grecia, printre care și 90 de pompieri români.

Focare sunt în prezent în Corfu, Magnesia și Karystos, a anunțat, joi, reprezentantul de presă al guvernului, Pavlos Marinakis, și a spus că situația este sub control. „În ultimele trei zile au izbucnit 177 de incendii forestiere, doar ieri au apărut 61”, a mai punctat acesta.

The heavy #wildfires in Greece are not under control yet.

In addition to the support already provided via the #EUCivilProtectionMechanism, we are deploying another 2 #rescEU canadairs from France to help put down the flames.

This is #EUsolidarity at its best!

🇨🇵🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/Ywp2RXxkca

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 27, 2023