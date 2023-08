Unde se manifestă incendiile de vegetație în Europa și Africa de Nord. Harta zonelor afectate

Pompierii s-au străduit să stingă incendii în cel puțin 10 țări, în timp ce un val de căldură s-a abătut asupra regiunii mediteraneene. Sute de incendii de vegetație și-au făcut loc în sudul Europei și în Africa de Nord în această săptămână, iar locuitorii din comunitățile din apropiere au fost nevoiți să fugă din calea fumului și a flăcărilor care avansează, potrivit The New York Times.

Pompierii din cel puțin 10 țări din regiune au mobilizat avioane și camioane de stingere a incendiilor pentru a stinge flăcările, care au înnegrit mii de hectare de teren, au mistuit clădiri și au ucis zeci de persoane.

În condițiile în care sezonul estival este, de obicei, o perioadă populară pentru turiști, vizitatorii din regiune au fost, de asemenea, prinși în criză, deoarece s-a ordonat evacuarea din unele stațiuni de coastă, sate de pe litoral și insule. Unele drumuri au fost, de asemenea, închise, iar zborurile au fost suspendate.

La alimentarea flăcărilor a contribuit și valul de căldură care a pârjolit țara și a ridicat temperaturile până la maxime sufocante, creând astfel condițiile ideale pentru ca flăcările să se instaleze și să se extindă.

🇪🇺🌡Southern #Europe is in the grip of a terrible #heatwave . ⚠️ In #Italy , #Greece and #Spain , temperatures are approaching or exceeding 40 °C. This is causing numerous fires and endangering the most vulnerable. The #UN has warned that these phenomena will continue to intensify. pic.twitter.com/QaFk2pL0pT

În Algeria, incendiile de vegetație de la est de capitala Alger au ucis în această săptămână zeci de persoane și au determinat evacuarea a peste 1 500 de gospodării; incendiile s-au extins și în țara vecină, Tunisia.

În Croația, pompierii încă supravegheau vineri un incendiu izbucnit în apropierea orașului Dubrovnik și care a ars aproximativ 1.000 de hectare, a anunțat brigada de pompieri.

În Franța, flăcările au ars pe insula Corsica și au dus la închiderea drumurilor în apropierea orașului Nisa din sudul țării.

În Grecia, sute de pompieri au încercat să stăpânească incendiile de pe continent și de pe insulele Corfu, Evia și Rodos, care au distrus aproximativ 100.000 de hectare de teren și au dus la evacuarea a aproximativ 20.000 de persoane.

Cel puțin patru persoane au murit, inclusiv doi piloți al căror avion s-a prăbușit în timpul operațiunii de stingere a incendiilor în Evia, iar flăcările au provocat explozii în vestul Greciei după ce au ajuns la un depozit de muniții.

Până vineri după-amiază, oficialii au declarat că aceste incendii erau în mare parte sub control, dar că pompierii erau încă în alertă și stingeau unele incendii noi.

🟤Very Extreme Danger is present only in limited areas of: ➡️The #Aragón region, in #Spain 🇪🇸 ➡️ #Crete , in #Greece 🇬🇷 ➡️Western #Türkiye 🇹🇷

În Italia, care a fost cea mai afectată de valul de căldură recent, pompierii din sudul țării au declarat că au intervenit la peste 1.300 de incidente începând de duminică, iar oficialii din Sicilia au declarat că trei persoane din insulă au murit în incendii „devastatoare” în această săptămână.

În Portugalia, pompierii au declarat că au izolat miercuri un incendiu într-un parc național din Cascais, o municipalitate de coastă din apropierea Lisabonei.

În Spania, pompierii au stăpânit în cursul nopții de miercuri spre joi un incendiu de vegetație pe insula Gran Canaria, unde au ars aproximativ 1.000 de hectare, iar garda civilă din regiune a evacuat o parte dintre locuitori. Săptămâna trecută, un incendiu de vegetație din La Palma, o altă insulă din Insulele Canare, a ars cel puțin 11.000 de hectare.

În Siria, incendiile au făcut ravagii în vestul țării, într-o zonă rurală din zona Latakia.

În Turcia, zeci de avioane și sute de pompieri au intervenit în urma incendiilor din regiunea Antalya, de-a lungul coastei mediteraneene.

Nu, cel puțin în Uniunea Europeană. Țările din această regiune au înregistrat în acest an mult mai multe incendii și o suprafață arsă mai mare decât în timpul unui sezon mediu de incendii, cu o creștere bruscă în timpul recentului val de căldură.

Țările din regiune au pus în comun resursele de stingere a incendiilor. Uniunea Europeană a trimis peste 490 de pompieri și nouă avioane de stingere a incendiilor în Grecia și Tunisia, iar țări precum Bulgaria, Cipru, România și Serbia au contribuit, de asemenea, cu resurse.

Două avioane de luptă suplimentare din Franța au fost trimise joi în Grecia, a declarat Janez Lenarcic, comisarul pentru gestionarea crizelor din cadrul blocului comunitar.

În Spania, pompierii din Gran Canaria ard preventiv unele păduri de pini pentru a preveni răspândirea incendiilor.

With wildfires raging across the Mediterranean, countries can count on the 🇪🇺#EUCivlProtectionMechanism for support!

2 airplanes from the #rescEU fleet in 🇪🇸#Spain fight fires in 🇹🇳#Tunisia, while 🇷🇸#Serbia has provided 14 vehicles & 38 firefighters to help 🇬🇷#Greece!@eu_echo

— EU Neighbourhood & Enlargement 🇪🇺 (@eu_near) July 28, 2023