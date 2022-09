Vești bune pentru fanii Nintendo: când apare continuarea pentru Legend of Zelda: Breath of the Wild

Continuarea jocului The Legend of Zelda: Breath of the Wild are în sfârșit o dată și un titlu oficial de lansare.

Nintendo a dezvăluit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom în timpul unei prezentări Nintendo Direct. Numele sequelului BOTW a rămas anterior secret, deoarece „s-ar putea să ofere prea multe”, a spus Nintendo.

Nintendo a distribuit, de asemenea, un nou trailer pentru Tears of the Kingdom, care îl arată pe Link zburând pe cerul Hyrule în moduri noi. Un trailer lansat în iunie, în timpul E3 2021, l-a arătat pe Link zburând prin cerul Hyrule, printre alte puteri și arme noi.

Continuarea pentru Breath of the Wild

O continuare a Breath of the Wild a fost anunțată pentru prima dată la E3 2019 și rămâne foarte așteptată. Lansat inițial în 2017 pe Nintendo Switch și Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a avut un succes extraordinar și s-a vândut în peste 25,8 milioane de exemplare până în prezent. Jocul a reunit cu măiestrie atât de multe elemente clasice ale canonului mai larg Zelda, cum ar fi abilități speciale și rezolvarea puzzle-urilor, dar le-a plasat pe toate într-o lume deschisă.

În loc să copleșească jucătorii cu harta sa masivă, jocul de acțiune și aventură a reușit să fie atât primitor pentru nou-veniți, cât și satisfăcător pentru adepții Zelda. Abilitățile de cățărare și zbor ale lui Link au făcut din Hyrule un vis de explorat – zburatul este deosebit de uluitor – și numeroasele regiuni de mediu ale jocului, altare și obiecte de colecție au făcut ca eforturile jucătorilor să merite din plin. O tradiție extinsă, un caracter încântător și un design inamic și o mecanică robustă de gătit completează totul.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom este un joc exclusiv dedicat consolei Nintendo Switch. Acesta va ajunge pe platformă în mai 2023.