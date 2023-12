Jucătorii cu cele mai mari salarii de la Dinamo. Cine sunt și cât câștigă pe lună

Dinamo traversează o perioadă critică. Este pe penultimul loc în clasament și se îndreaptă spre a doua retrogradare. Deși rezultatele se lasă așteptate, sunt fotbaliști în lot care joacă pe bani mulți. Iată care sunt dinamoviști cu cele mai mari salarii și cât câștigă într-o lună.

Dinamo are un sezon dezastruos după promovarea din Liga a 2-a. A adunat doar zece puncte în 18 etape și ocupă locul 15 în clasament, penultimul. ”Cîinii ” au doar două victorii până acum și are cel mai slab atac din campionat, cu doar zece goluri marcate. Dar, sunt unii jucători din lot care au contracte consistente.

Din lotul lui Dinamo, Dennis Politic și Goncalo Gregorio încasează cele mai mari salarii. Ei primesc 8.000 de euro pe lună, urmați îndeaproape în acest top de Dani Iglesias, Hakim Abdallah și Neluț Roșu, cu 7.000 de euro. Lucas încasează 5.000 de euro, potrivit Fanatik.

Dinamo s-a despărțit de Ovidiu Burcă după îngrângerea din derby-ul cu FCSB, din etapa a 17-a. În locul lui, acționarii din Ștefan cel Mare l-au adus pe croatul Zeljo Kopic, după negocieri cu Liviu Ciobotariu, Florin Bratu, Florin Maxim și Ionuț Badea. Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului a spus cum a fost ales pe noul antrenor.

”A trebuit să ne orientăm să găsim cea mai bună soluție. Am făcut o analiză. Este opțiunea care prezintă cel mai mult sprijin. Vreau să le mulțumesc tuturor. Îi respect pe toți cei cu care am negociat. Recunoaștem riscul pe care ni l-am asumat”, a declarat Andrei Nicolescu în cadrul conferinței de presă de prezentare a tehnicianului croat.

Zeljko Kopic (46 de ani) era liber de contract de pe 7 decembrie 2022, după ce ultima dată a antrenat-o pe Botev Plovdiv. Antrenorul croat a mai pregătit pe parcursul carierei echipe precum Dinamo Zagreb, Pafos FC, Hajduk Split, Slaven Belupo, NK Zagreb, Cibalia și NK Lucko.

Zeljko Kopic a debutat pe banca lui Dinamo în meciul cu Sepsi, pe care ”câinii” l-au pierdut cu scorul de 2-1.

Înainte de numirea antrenorului croat, șefii ”câinilor” au discutat și cu Florin Bratu. Acesta era susținut de suporteri pentru a reveni pe banca lui Dinamo, dar negocierile nu s-au finalizat.”Mitraliera” a vorbit despre cum au decurs negocierile de două ore cu acționarii alb-roșiilor.

”Am vorbit despre strategie, despre cum văd eu lucrurile. Nu am fost numai eu. S-au comportat în regulă cu mine. După ce am vorbit două ore, a rămas că ne auzim la telefon. M-a sunat Andrei Nicolescu și mi-a spus că decizia lor este un antrenor străin.

Eu am luat decizia de a merge la discuții pentru că am primit sute de mesaje de la suporteri. Am simțit energia lor. Toate mesajele erau: ”Mitraliera noastră, vino acasă și salvează-ne!”. S-au comportat în regulă, nu am ce să le reproșez”, a declarat Florin Bratu, la DigiSport.