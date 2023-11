Dinamo caută antrenor, dar și investitor. Motivul pentru care Ion Țiriac nu investește bani la clubul din Ștefan cel Mare

Dinamo caută antrenor după despărțirea de Ovidiu Burcă, dar are probleme și cu banii. Ion Țiriac este cunoscut ca un suporter al ”câinilor” și în ultimii ani s-a speculat că acesta ar putea investi la clubul ”alb-roșu”. Însă, miliardarul a spus de fiecare dată că nu vrea să intre în fotbal. De ce nu își dorește să bage bani la Dinamo.

Ion Țiriac a construit un patinoar în Otopeni și a anunțat că Bucureștiul va avea, din nou, un turneu de tenis ATP 250. Miliardarul a fost dorit și de cluburi de fotbal pentru a deveni finanțator, dar nu a fost tentat de acest lucru. Mai mult miliardarul a spus că urmărește meciuri de fotbal și chiar a plătit sume imense pentru a fi prezent la unele partide, însă nu e tentat să devină finanțator pentru vreo echipă din România.

Dinamo este într-o situație critică după promavarea în SuperLigă. ”Câinii” sunt pe locul 15 în campionat, penultimul, și au adunat doar zece puncte în 17 etape, iar Ovidiu Burcă și-a dat demisia. Acționarii caută antrenor ca să scape echipa de la retrogradare, dar clubul are nevoie și de un investitor puternic. În ultimii ani, s-a vehiculat că Ion Țiriac, cunoscut drept un fan al ”alb-roșilor”, ar putea băga la Dinamo, însă Dumitru Dragomir a spus de ce nu investește miliardarul la echipa din Ștefan cel Mare.

Suporterii scurtează viața cu cel puțin 5 ani. Țiriac ar putea să țină zece echipa ca Dinamo. El e manager bun, ar putea să facă treabă bună. Și Badea dacă ar veni. Dacă nu te înjură lumea nici nu ai valoare, credeți că pe Gigi nu-l înjură? Să am eu un euro în buzunar câte înjurături ia și Gigi”, a spus Dumitru Dragomr, pentru Fanatik.

Și Ilie Năstase, bunul prieten al lui Ion Țiriac, a vorbit despre posibilitatea ca miliardarul să investească la Dinamo și a spus că fostul tenismen stă departe de fotbal, deoarece nu vrea să piardă bani.

”Nu pot să mă bag la fotbal, este o altă meserie! Alta total. Pe care nu-l înțeleg. Și nu înțeleg cum am ajuns și la fotbal în halul ăsta, chiar nu înțeleg. Mă doare rău de tot ce se întâmplă la Dinamo! Am fost milițian, am mâncat o pâine de minister de acolo 20 de ani”, declara Ion Țiriac în aprilie 2022, pentru Gazeta Sporturilor.