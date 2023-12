Anunț neașteptat al acționarilor de la Dinamo. Ovidiu Burcă rămâne la club

Ovidiu Burcă a luat decizia să plece de la Dinamo, la două zile după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, după cel de-al 11-lea eșec al ”câinilor” în acest sezon. În locul său a fost adus un alt antrenor, dar acționarii din Ștefan cel Mare au făcut un anunț surpriză despre fostul tehnician.

Ovidiu Burcă, tehnicianul care promovat-o pe Dinamo în Superligă după doar un an în Liga 2 a plecat după eșecul din derby-ul cu FCSB. Cu el pe bancă, alb-roșii au adunat doar zece puncte în 17 etape și ocupă locul 15 în clasament, penultimul. În cadrul conferinței de presă care a urmat despărțirii, tehnicianul a susținut că nu va rămâne în club pe o altă funcție.

După numai o săptămână lucrurile s-au schimbat, iar Eugen Voicu, acționar majoritar al Red&White, compania care deține 80% dintre acțiunile lui Dinamo, a anunțat că Ovidiu Burcă va fi în continuare implicat la Dinamo. El va consilier pentru cei care administrează clubul.

”Ovidiu este acum colaborator în Red&White, am ajuns la o soluție, va fi pentru câteva luni consilierul nostru și ne va ajuta în anumite situații. Important era să avem un gest de mulțumire pentru efortul pe care l-a depus pentru acest club, aceasta este perspectiva pe care am vrut s-o dăm pentru încetarea colaborării.

A fost o încetare pentru clubul Dinamo, dar noi continuăm pentru câteva luni să avem suportul lui. E un om cu experiență în fotbal, a condus și un club mulți ani. Ne poate ajuta”, a spus Eugen Voicu, într-un interviu pentru PRO TV.