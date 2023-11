Ionuț Negoiță anunță apocalipsa la Dinamo. „Va fi o minune dacă nu retrogradează”

Ionuț Negoiță anunță vremuri grele la Dinamo și este convins că echipei îi va fi greu să rămână în prima ligă. Fostul acționar al clubului este tentat să revină în fotbal, dar a dezvăluit care îi sunt condițiile pentru o nouă investiție la gruparea din Ștefan cel Mare.

Ionuț Negoiță a condus Dinamo în perioada 2013-2020 și a vândut clubul unui afacerist spaniol: Pablo Cortacero. Tranzacția s-a semnat pe un euro, afaceristul român urmând să-și recupereze și aproximativ patru milioane de euro. Doar că pentru gruparea din „Ștefan cel Mare” au urmat zile negre, cu un sezon în liga a doua având sabia falimentului deasupra capului. Asta deși, Cortacero promitea investiții serioase și se afișa cu cecuri de jumătate de miliard de euro.

În acest moment, clubul Dinamo are aprobat un nou plan de insolvență, iar situația din clasament este foarte dificilă, echipa aflându-se pe locul 15 cu doar 10 puncte în 14 etape.

Ionuț Negoiță a dat în ultima perioadă mai multe semnale că s-ar putea întoarce în fotbal, așa cum a făcut și Cristi Borcea, dar pune condiții. Omul de afaceri este unul dintre cei despre care Ionuț Lupescu, proaspăt numit la CS Dinamo, are doar cuvinte de laudă.

„Eu în perioada în care am fost la Dinamo am făcut ce am putut, am dat clubul mai departe, acum sunt alții care se ocupă.

Momentan nu s-a pus problema să revin la Dinamo. Dacă s-ar face stadionul nou sau ar fi proiectul serios atunci aș evalua situația. La alt club nu aș reveni.

De ce e nevoie de stadion? Pentru că toate echipele serioase au. Rapid, Petrolul, Steaua, doar Dinamo nu are. E nevoie de stadion nu doar pentru rețeta financiară dar și pentru identitate.

Trebuie sa arăți cine ești, să ai mândria de club”, a explicat Ionuț Negoiță.