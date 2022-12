Cele mai bune filme de Crăciun pe care le poți vedea pe HBO Max, de la It Happened on Fifth Avenue la Santa Camp

Suntem în Ajun de Crăciun și parcă ne vine cheful să dăm o raită pe canalele de streaming, pentru a vedea un clasic de Crăciun, ori poate chiar un film tematic un pic mai nou.

Indiferent în ce direcție te duci, în ceea ce privește gusturile cinematografice, află că HBO Max are o colecție simpatică de filme de Crăciun – și mai noi, și mai vechi.

Filme numai bune de văzut în Ajunul Crăciunului, pe HBO Max

Dacă ai un cont de HBO Max, este bine de știut că aici, mai ales azi, însă și în zilele următoare, poți vedea A Chrismas Story, povestea nostalgică în care îl poți vedea pe simpaticul Peter Billingsley, în rolul lui Ralphie.

Vestea și mai bună este că, anul acesta, ai parte chiar și de o continuare a poveștii din 1983, denumită A Christmas Story Christmas. În cazul în care te întrebai, partea a doua poate fi vizionată pe aceeași platformă de streaming, menționată anterior și spune povestea unui Ralphie, ajuns la maturitate.

Peter Billingsley revine în rolul principal după ani de zile. Actorul și-a început cariera în anii 1980 cu roluri în filme precum Paternity și Death Valley.

Filmul merge pe o acțiune plasată în anii 1970 și îi are, de asemenea, în distribuție, pe Ian Petrella, în rolul fratelui mai mic, Randy, dar și Zack Ward, în rolul bătăușului Scut Farkus. Totuși, Julie Hagerty o înlocuiește pe Melinda Dillon, în rolul mamei lui Ralphie.

Tot aici, pe HBO Max, vei mai putea vedea Elf, Gremlins, It Happened on Fifth Avenue, National Lampoon’s Christmas Vacation, Santa Camp, The Shop Around the Corner, A Very Harold & Kumar Christmas, Christmas in Connecticut sau chiar Arthur Christmas.

Din câte poți observa, ai de unde alege, indiferent dacă îți plac filmele clasice de Crăciun, ori poate cele în care abordarea este un pic mai modernă.

Acestea fiind spuse, redacția Playtech.ro îți urează sărbători fericite. Să îți fie masa, masă, să îțo fie casa, casă! Însă, poate și mai important decât atât, să avem cu toții un Crăciun liniștit și fără evenimente.