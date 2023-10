Ilustratoarea româncă aleasă pentru a crea un poster original pentru sezonul 2 din Loki de pe Disney+ FOTO

Ilustratoarea româncă Dushky a fost aleasă pentru a crea un poster original pentru sezonul 2 din Loki, ca parte din proiectul internațional Disney+.

Dushky, poster original pentru Loki

Primele două episoade din sezonul 2 al serialului Loki, produs de Marvel Studios, pot fi vizionate, acum, pe Disney +. Cu prilejul premierei, artiști selectați din mai multe țări au fost invitați să creeze propriile interpretări ale temelor din serial. Ilustratoarea Dushky (Andreea Muntean) a acceptat provocarea de a crea un vizual original, inspirat de elementele principale ale seriei: personajul Marvel, Loki, Multiversul și Autoritatea pentru Variația Timpului.

Cu prilejul premierei sezonului 2 din Loki, Disney+ a invitat, la nivel internațional, o serie de artiști vizuali și ilustratori să creeze concepte originale de afișe inspirate de cea mai recentă premieră Marvel. Pentru acest proiect creativ au fost selectate 8 vizualuri ce urmează a fi promovate pe platformele online și offline Disney+ și Marvel.

Jonglând cu elemente definitorii pentru serie precum: călătoria în timp, segmentarea timpului, Multivers și AVT, artiștii au creat operele grafice inspirându-se din epoci emblematice de design, cum ar fi Art Nouveau, Cubism, Art Deco, Pop etc. Dushky a optat pentru o ilustrație ce are la bază elemente definitorii pentru curentul Cubist, iar ca temă centrală, călătoria lui Loki pe axa timpului: „La fel cum Loki are mai multe versiuni ale lui care există pe mai multe linii temporale simultan, cubismul poate avea același obiect din mai multe perspective portretizate într-o singură imagine. Am fragmentat și deconstruit lumea lui Loki și experiența lui cu AVT într-o imagine inspirată de una dintre picturile lui Juan Gris.”, declară aceasta.

O provocare unică pentru artiști

Designul afișului inspirat din serialul Loki este o oportunitate pentru orice artist de a deveni cunoscut la nivel internațional. Dushky (Andreea Muntean) a absolvit Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara și este o artistă căreia îi place să facă experimente în arta pe care o creează. În atelierul ei se nasc diverse personaje pline de culoare și tot aici realizează diverse experimente cu ilustrații 2D, design-uri de print și grafic design, fie sunt sub forma desenului tradițional, în acuarele, cu linii grafice și forme geometrice, fie sub formă de ilustrație digitală, cu siluete deconstruite și contururi bine definite. Stilul ei variază de la grafic, la comicbook, cartoon-ish și foarte Low-poly. Pe lângă artă, Dushky mai are o mare pasiune pentru: astronomie, chimie, biologie și psihologie, științe pe care le folosește adesea ca teme sau sursă de inspirație în proiectele ei. Așadar, arta ei variază de la creaturi la creații, păstrând, totodată, o dualitate distinctă între naiv și inovativ.

Pentru afișul Loki a ales Cubismul, deoarece baza acestuia, fragmentarea obiectelor și a figurilor reale în forme geometrice a permis ca mai multe viziuni și perspective ale aceluiași subiect să coexiste într-o singură imagine. Loki este portretizat în Universul Marvel ca fiind un personaj cu mai multe fațete, Zeul Farselor și al Răutăților, cu mai multe versiuni ale sale, toate existente în același timp, rupând dimensiunile spațiului, alunecând în Multivers. Prin urmare, conceptul acestui design de poster se învârte în jurul ideii de schimbare a formei și a personajului principal.