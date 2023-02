Greșeala din tinerețe o putea costa mult pe pensionara de 70 de ani. Amenda a venit după 56 de ani

O femeie a returnat în sfârșit o carte de la bibliotecă cu 56 de ani întârziere, după ce s-a temut de o amendă de 2.000 de lire sterline.

Lesley Harrison, în vârstă de 70 de ani, a împrumutat manualul de limba germană în timp ce studia la 14 ani, cu doar câteva luni înainte de celebra victorie a Angliei în finala Cupei Mondiale împotriva Germaniei de Vest.

Lesley a împrumutat inițial cartea pentru trei săptămâni de la biblioteca Whitley Bay în aprilie 1966. Însă, după ce și-a terminat examenele, s-a mutat din zonă și i-a fost prea frică să o returneze, pentru că nu-și permitea să plătească taxele de întârziere – 3 pence fiind percepute pentru fiecare săptămână în care cartea a fost în posesia ei.

Ea a returnat acum cartea la bibliotecă – dar personalul amabil a renunțat la amenda care a ajuns la peste 2.000 de lire sterline.

Bătrâna de 70 de ani a luat decizia de a duce cartea la Biblioteca Killingworth după ce a auzit că consiliul a eliminat taxele de întârziere și că oferă un premiu pentru cea mai întârziată carte din North Tyneside.

„Nu-mi amintesc foarte multe cuvinte din germană”

Lesley a declarat: „Făceam germană la nivel zero la Whitley Bay Grammar School și am continuat să fac germană la nivel A, precum și franceză, iar mai târziu am învățat singură spaniolă.

Știam că nu am adus cartea înapoi, iar când m-am mutat din casa părinților mei, m-am gândit că nu îmi voi putea permite să plătesc amenda, așa că a rămas într-un sertar.

Ne-am mutat mult și a venit mereu cu mine. Când am auzit de amnistie, m-am gândit: Sunt sigură că am o carte veche pe undeva și știu că personalul bibliotecii a fost șocat și amuzat când am adus-o.

Totuși, este încă într-o stare bună. Am grijă de cărțile mele.”

Funcționarul public pensionat, care a considerat cândva o carieră de bibliotecar, a adăugat: „M-am căsătorit în 1974 și ne-am mutat din North Tyneside.

Ne-am întors în 2013 și, de atunci, am fost foarte bun la aducerea cărților înapoi; nu cred că am plătit vreodată o amendă.

Am fost scrupulos în a aduce cărțile înapoi sau în a le reînnoi online.”

Consilierul Sandra Graham, membru al cabinetului responsabil pentru biblioteci, a declarat: „Am fost foarte încântată de această decizie. Doar ca să ne distrăm, am făcut un calcul aproximativ al taxei de întârziere pe care ar fi putut-o suporta o carte cu o întârziere de 56 de ani și ar fi ajuns la peste 2.000 de lire sterline.

Cartea este într-o stare excelentă și vreau să îi mulțumesc lui Lesley pentru că a adus-o înapoi.

Am avut un răspuns atât de pozitiv la decizia noastră de a renunța la amenzi, iar aceasta este cea mai veche carte pe care am primit-o înapoi, la o oarecare distanță. Mai bine mai târziu decât niciodată.”

Cea mai întârziată carte de bibliotecă din lume este „Scriptores Rerum Germanicarum Septentrionalium, Vicinorumque Populorum Diversi”, care a fost returnată la Sidney Sussex College, Cambridge, cu 288 de ani întârziere.