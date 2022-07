Knock at the Cabin, un nou horror care promite: ce știm, până acum, despre film

În urma mai multor speculații, autorul Paul Tremblay dezvăluie că Knock At The Cabin, al lui M. Night Shyamalan, este o adaptare a romanului său de groază The Cabin at the End of the World.

Romanul lui Tremblay descrie o familie aflată în vacanță într-o cabană izolată, care se confruntă cu un grup de invadatori care le fac viața un calvar turiștilor. La kilometri depărtare de primul vecin și fără nicio modalitate de a scăpa, familia este prinsă în cursă, aparent într-o situație dificilă.

Filmul Knock at the Cabin, inspirat din romanul The Cabin at the End of the World

După încheierea filmărilor, luna trecută, Tremblay a confirmat legătura dintre Knock At The Cabin, a lui Shyamalan, și cartea The Cabin at the End of the World, în timpul unui interviu acordat CNBC.

Deși această adaptare se află în lucru de câțiva ani, producția a fost oarecum lentă. Pe măsură ce Shyamalan a preluat frâiele de regizor și de scenarist, Tremblay și-a petrecut timpul evitând întrebările, negând că cea mai recentă operă a lui Shyamalan are legătură cu a lui. Totuși, a „dat din casă”, la un moment dat.

„Am semnat cu FilmNation, la sfârșitul anului 2017. Echipa de producție a plecat apoi în căutarea unui regizor și a altor talente. Cu toate că, inițial, fusese desemnat alt regizor, am auzit că Night citise scenariul și că era interesat.

Sincer, mi-am petrecut o bucată din primăvara lui 2022 încercând să opresc zvonurile de pe internet legate de film și carte. La începutul lunii iunie, am ajuns la un punct în care acest lucru a devenit imposibil, totuși, cu toate informațiile disponibile, inclusiv pagina IMDb”, a declarat scriitorul romanului horror.

Ceea ce s-a întâmplat demonstrează evidentul: e imposibil să ții un secret față de fani, atât timp cât presa de profil există și, din câte se poate observa, își face treaba admirabil, spre marea nefericire a producătorilor de film, uneori.