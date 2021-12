Dave Bautista „schimbă macazul”: în ce film va juca actorul, după succesul din „Dune”

Dave Bautista, cunoscut publicului larg pentru rolul interpretat în „Dune”, va juca într-un nou film, în regia lui M. Night Shyamalan.

După ce a lucrat cu regizori de renume ca Denis Villeneuve sau Rian Johnson, Dave Bautista și-a găsit o nouă colaborare. Actorul din Dune se află, în acest moment, în negocieri pentru a juca rolul principal în următorul film al regizorului M. Night Shyamalan, „Knock at the Cabin”.

Shyamalan va scrie, regiza și produce noua peliculă împreună cu Ashwin Rajan, sub egida Blinding Edge Pictures. Lor li se vor alătura Marc Bienstock și Steven Schneider.

Noul film în care va juca Dave Bautista se va lansa anul viitor

Universal a declarat recent că filmul în care va fi distribuit Dave Bautista urmează să fie lansat oficial în data de 3 februarie 2023.

Cel mai nou film al regizorului, „Old”, s-a bucurat de un succes mediu, obținând nota 5,8 pe IMDb, astfel că așteptările în legătură cu „Knock at the Cabin” nu sunt imense. Cu toate astea, lui Shyamalan pare să-i fi plăcut mereu să aducă măcar câteva nume mari în distribuție, pentru a atrage atenția asupra producțiilor sale. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu Bruce Willis, Mark Wahlberg sau James McAvoy. Astfel, cooptarea lui Dave Bautista, în noul film, pare următorul pas logic pentru regizor. De altfel, cariera lui Shyamalan a înregistrat atât suișuri, cât și coborâșuri, fiind, deopotrivă, nominalizat la premiul Oscar, în trecut.

În ceea ce-l privește pe Dave Bautista, cariera sa pare să fie într-o continuă ascensiune, după rolurile interpretate în „Dune” și „Army of the Dead” (care poate fi văzut pe Netflix). Mai mult, el a terminat, de curând, filmările pentru„Knives Out 2”, iar în prezent filmează pe platourile „Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

În paralel cu „Knock at the Cabin”, Bautista va juca, în mod sigur, și în „Dune 2”, continuarea firească a primei părți.