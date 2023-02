Avocatul Poporului din Rusia vrea să investigheze cum au fost rușii trimiși la luptă „fără arme”

Avocatul Poporului din Rusia, Tatiana Moskalkova, i-a cerut luni șefului Statului Major General rus, Valeri Gerasimov, să investigheze informația potrivit căreia oameni mobilizați din Tatarstan ar fi fost trimiși să lupte în Ucraina „practic fără arme”.

Aceasta vine în urma unui videoclip publicat pe rețelele de socializare în care peste douăzeci de bărbați în uniforme de camuflaj spun că, la sosirea în Ucraina, au fost împărțiți în diferite unități, transferați la comanda autoproclamatei Republici Populare Donețk (RPD) și trimiși în misiune fără niciun fel de echipament sau sprijin.

„Am fost predați conducerii RPD. Conducerii locale nu-i pasă de noi, suntem văzuți aici ca material dispensabil. Deviza lor este: luptăm până la ultimul soldat, iar apoi vor fi trimiși alții noi”, a declarat unul dintre bărbații mobilizați în videoclipul distribuit pe rețelele de socializare.

„Când am ajuns aici, am fost împărțiți în diferite unități, ne-au luat toate echipamentele și ajutoarele umanitare. Pe 5 februarie, am fost trimiși să atacăm fără nicio pregătire”.