Amenzi grele pentru românii care stau la bloc: gestul ce te poate costa salariul, fii atent la acest comportament

A locui într-o comunitate restrânsă, precum cea dintr-un bloc, presupune multă responsabilitate și seriozitate. Pentru niște gesturi aparent nesemnificative și lipsite de importantă poți avea de suportat consecințe destul de grave din partea legii.

Dacă locuiești la bloc știi deja că nu e deloc simplu, mai ales dacă ai vecini gălăgioși, certăreți pe locurile de parcare sau care nu sunt tocmai niște adepți fideli ai ordinii și disciplinei.

Trebuie să știi că există legi și pedepse pentru cele mai frecvente abateri pe care o persoană ce stă la bloc este nevoită să le cunoască sau suporte, după caz.

De exemplu, dacă în blocul tău există lift, trebuie să ai mare grijă! În cazul în care te folosești de el într-o manieră necorespunzătoare, poți fi sancționat destul de usturător.

Poți ajunge în situația nedorită de a plăti o amendă destul de consistentă, în cazul în care sunt sesizate autoritățile cu privire la comportamentul tău nepotrivit și la uzul nefiresc al ascensorului blocului.

O femeie din București a pățit deja acest lucru, iar toată întâmplarea a fost relatată în spațiul virtual chiar de ea. Femeia, ce a ajuns să fie sancționată de organele legii, nu-și explică unde a greșit, deși vecinii au alertat autoritățile supărați pe faptul că femeia în cauză căra gunoi cu liftul.

Amendă de la poliție, dacă faci așa ceva în bloc. Vecinii te pot „turna” imediat la 112

Unde am greșit? De curând, am cumpărat un apartament în București, la etajul 5 al unui bloc de 10 etaje. A trebuit cojit până la placă deoarece era îngrozitor de vechi și insalubru.

Astăzi, am chemat 3 persoane cu o dubă pentru a căra, din apartamentul în renovare, un număr de 50 de saci cu moloz și spărturi de gresie. După 30 de minute de cărat saci, cu liftul (care la nevoie era lăsat să fie folosit de locatari) am auzit scandal la parter. Era administratoarea chemată de un vecin de la parter, care striga că s-a făcut mizerie în lift și drept urmare a blocat liftul, a chemat poliția și am primit amendă 400 de lei pentru mizeria din hol, praf mai ales. Urma a fi șters când terminam. Oricum am curățat.

Vecinul mi-a spus că nu am voie să folosesc liftul pentru cărat, doar pe scări, (5 etaje cu saci grei de câte 30 de kg???) Că liftul este doar pentru persoane. Că cine are câini plătește în plus la lift. Că trebuia să chem de la salubritate, dar salubritatea nu intră și în bloc”, scrie femeia pe grupul „Asociații de proprietari din România”.