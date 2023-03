Amendă pentru românii care stau la bloc. Ce nu au voie să facă pe casa scării, legea spune clar. Mulţi habar nu au

Toți cei care locuiesc la bloc riscă să fie amendați de poliție în cazul în care fac un anumit lucru. Ce nu au voie să facă pe casa scării, legea spune clar. Mulţi habar nu au, iar o locatară a pățit-o pe pielea ei.

Puțini sunt cei care știu că, dacă locuiesc la bloc și folosesc liftul într-un mod necorespunzător, pot primi amendă. În plus, amenda poate veni și dacă fac mizerie pe scara blocului.

O locatară care nu a știut, a pățit-o. Femeia a cumpărat un apartament vechi, în București, iar când a început renovarea și a încercat să care cu liftul gunoiul scos din apartament, vecinii au chemat poliția și a fost amendată pe loc.

Astăzi, am chemat 3 persoane cu o dubă pentru a căra, din apartamentul în renovare, un număr de 50 de saci cu moloz și spărturi de gresie. După 30 de minute de cărat saci, cu liftul (care la nevoie era lăsat să fie folosit de locatari) am auzit scandal la parter.

„Unde am greșit? De curând, am cumpărat un apartament în București, la etajul 5 al unui bloc de 10 etaje. A trebuit cojit până la placă deoarece era îngrozitor de vechi și insalubru.

Era administratoarea chemată de un vecin de la parter, care striga că s-a făcut mizerie în lift și drept urmare a blocat liftul, a chemat poliția și am primit amendă 400 de lei pentru mizeria din hol, praf mai ales. Urma a fi șters când terminam. Oricum am curățat.

Vecinul mi-a spus că nu am voie să folosesc liftul pentru cărat, doar pe scări, (5 etaje cu saci grei de câte 30 de kg???) Că liftul este doar pentru persoane. Că cine are câini plătește în plus la lift. Că trebuia să chem de la salubritate, dar salubritatea nu intră și în bloc”, și-a scris femeia pățania pe grupul „Asociații de proprietari din România”.