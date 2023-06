Am „vorbit” cu Elon Musk, Daniel Radcliffe și Kevin Hart: cum m-a ajutat inteligența artificială să le iau „interviuri” acestor vedete

Noii chatboți care imită vocile celebrităților și politicienilor sunt concepute pentru a fi distractive. Dar, potrivit experților juridici, aceștia pot încălca drepturile de publicitate și pot prezenta un risc de defăimare.

Vocile lui Elon Musk, Daniel Radcliffe, Kim Kardashian, Kevin Hart, chiar Andrew Tate și mulți alții, spre exemplu, sunt disponibile prin intermediul unui site web numit BanterAI. Este unul dintre instrumentele audio noi care imită vocile personalităților publice.

Utilizatorii pot suna și conversa cu roboții proiectați să aibă vocile muzicienilor, actorilor, antreprenorilor, politicienilor și personajelor animate. Există câteva defecte clare, însă.

Aplicația nu prea dă informații exacte. Ca referință, am discutat cu Elon Musk, Harry Potter și Kevin Hart.

În timp ce Elon Musk și Harry Potter (Daniel Radcliffe) mi-au dat răspunsuri plauzibile, cum se poate auzi în video-urile de mai jos, când l-am întrebat pe Kevin Hart care e următorul film în care va juca, mi-a dat o informație greșită.

El mi-a spus că următorul film în care va juca este „Night Wolf”, din 2020. Următorul film în care va juca comediantul va fi, de fapt, „Lift”, în 2024, după cum spune Google.

Cât de reale sunt informațiile pe care mi le-a dat inteligența artificială de la BanterAI

În ultimii ani, videoclipurile și imaginile create folosind inteligența artificială au contribuit la răspândirea dezinformării. Pe lângă riscul pe care declarațiile false îl pot prezenta pentru personalitățile publice și pentru public, există întrebări juridice legate de folosirea vocilor oamenilor.

Adesea, generate din înregistrările disponibile public ale vocilor celebrităților, roboții pot încălca așa-numitele drepturi de publicitate ale unei persoane, potrivit experților juridici. Termenul se referă la o ramură a dreptului proprietății intelectuale care protejează împotriva utilizării asemănării unei persoane în scop comercial.

Fondatorii spun că produsele lor create cu AI sunt menite să fie distractive și că iau măsuri pentru a preveni discursul instigator la ură pe platformele lor.

Într-adevăr, vocile sunt foarte asemănătoare cu cele reale, iar site-ul a scris avertismentul următor:

„AI ar putea inventa lucrurile. Acestea NU sunt reprezentări ale oamenilor reali. NU aveți permisiunea de a partaja imagini sau videoclipuri ale acestor apeluri. Trebuie să fie extrem de clar că aceștia sunt doar roboți AI și inventează lucruri care nu reflectă realitatea. Vom elimina cu plăcere oricare dintre aceste „clone”, dacă se constată că acestea contribuie cu discursuri instigatoare la ură, susțineri false etc. În special, la cererea cuiva. Aceste IA ar putea inventa lucruri și nu ar trebui să fie văzute ca o reflectare exactă a credințelor cuiva real”.

Astfel, pentru 5 dolari pe pe lună, utilizatorii BanterAI pot avea conversații nelimitate cu roboți care sună ca Kim Kardashian, Billie Eilish și Elon Musk. Pentru a le crea, BanterAI a spus că folosește diverse instrumente, inclusiv software-ul ElevenLabs, care poate culege caracteristicile vocale ale unei persoane dintr-un clip YouTube de un minut și modele de limbaj de la OpenAI. Compania a spus că testează și adaptează roboții pentru a transmite personalitatea fiecărei celebrități.

Compania nu a primit permisiuni de la persoanele publice de pe site. De asemenea, compania spune că acești boți au fost creați ca un fel de test beta, deoarece BanterAI încearcă să construiască relații cu influenceri și alte persoane publice pentru a dezvolta chatboți.

„Nu vrem să provocăm niciun fel de persoană să fie supărată sau orice altceva”, a spus compania. „Dar, în același timp, spunem că este IA, că este fals. Și în viitor, vom avea parteneriate cu acești oameni.

De asemenea, compania spune că „s-au efectuat sute de mii de apeluri” folosind BanterAI și că are în total aproximativ 100.000 de utilizatori.

Chatbot-urile BanterAI includ figuri precum conspiraționiștii Alex Jones și Andrew Tate, personalități controversate de pe internet care au fost îndepărtate de pe diverse platforme de social media din cauza discursului instigator la ură.

Adam Young, inginerul de 26 de ani din spatele BanterAI, care a fost lansat în aprilie, a spus că BanterAI a ales să-și creeze acești boți pe baza popularității anumitor persoane publice. Conform unui interviu cu Young, boții pentru Jones și Tate au fost, de asemenea, eliminați de pe site-ul BanterAI pentru testare internă. Ambii sunt acum din nou în funcțiune.

Instrumentele AI care imită personalitățile și vocile oamenilor celebri devin din ce în ce mai comune. Unele companii de inteligență artificială au dezvoltat parteneriate cu celebrități. Spre exemplu, Speechify, fondată de Cliff Weitzman în 2016, transformă fișierele text în vorbire și permite utilizatorilor să selecteze vocile lui Gwyneth Paltrow sau Snoop Dogg ca cititori. Aplicația nu generează răspunsuri originale.

Drepturile de publicitate sunt protejate la nivel de stat și, în multe state, se aplică și personalităților publice decedate pentru o perioadă care variază în funcție de jurisdicție. Până la expirarea acestui timp, vocea persoanei nu poate fi utilizată în mod legal în scopuri comerciale fără acordul urmașilor săi.

În ultimele luni, sunetul sintetic, sau vorbirea generată de computer, a atins noi niveluri de sofisticare. O melodie generată de inteligență artificială care a folosit voci clonate ale lui Drake și ale lui Weeknd i-a păcălit pe fanii ambilor artiști, iar un deepfake – adică un videoclip sintetic generat de inteligență artificială – cu Joe Rogan care promovează un supliment pentru stimularea libidoului a făcut vâlvă pe rețelele de socializare, înainte de a fi eliminat. O postare pe blog a Comisiei Federale pentru Comerț a avertizat recent consumatorii despre escrocii care plasează apeluri telefonice de urgență false folosind vocile clonate ale celor dragi.

De asemenea, scriam aici că Paul McCartney folosește inteligența artificială pentru a crea o melodie finală pentru The Beatles. Astfel, inteligența artificială va transforma un demo al lui John Lennon într-o melodie.

Paul McCartney a dezvăluit pentru BBC Radio 4 că folosește inteligența artificială pentru a transforma un demo al lui John Lennon într-o ultimă melodie pentru The Beatles. Tehnologia a ajutat la extragerea vocii lui Lennon pentru a obține o versiune „pură” care ar putea fi mixată într-o compoziție finită. Piesa va fi lansată mai târziu în acest an, spune McCartney.

McCartney nu a denumit cântecul, dar se crede că se va numi „Now and Then”, un cântec de dragoste din 1978 compus de Lennon. The Guardian observă că melodia a fost considerată pentru lansare ca o melodie de reuniune, alături de alte piese, cum ar fi „Free As A Bird”. Cu toate astea, Beatles au respins melodia, după ce George Harrison a crezut că este proastă.

Așadar, în concluzie, trebuie să fii atent la ce videoclipuri vizionezi, la ce fotografii te uiți și la ce înregistrări asculți. Nu totul este ceea ce pare, în era AI.