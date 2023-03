Actorii care au câștigat peste 100 de milioane de dolari pentru un singur film

Patru actori de top de la Hollywood au primit peste 100 de milioane de dolari pentru un singur film, iar una dintre aceste vedete a făcut-o din punct de vedere tehnic de două ori în același an.

Salariile actorilor au continuat să crească de-a lungul timpului, dar doar patru actori au câștigat vreodată 100 de milioane de dolari pentru un singur film. Când vine vorba de câți bani câștigă actorii, vedetele de cinema sunt adesea plătite mai mult decât oricine altcineva implicat în producție. Asta pentru că vedetele vin cu un public garantat, ceea ce înseamnă că chiar și filmele care sunt primite negativ ar putea avea un succes enorm, datorită persoanei potrivite în rolul principal.

Mulți actori au o cerere de salariu minim și o mare parte din bugetul unui film de succes merge către distribuția sa. Cele mai mari vedete de la Hollywood nu lucrează adesea pentru mai puțin de 20 de milioane de dolari pe film, în timp ce Daniel Craig a fost plătit cu 100 de milioane de dolari pentru două sequel-uri Knives Out. A devenit din ce în ce mai popular la Hollywood ca vedetele să obțină puncte de back-end, ceea ce înseamnă că ele câștigă un procent din brutul de box office al filmului. Asta a dus la niște salarii astronomice de peste 100 de milioane de dolari pentru un singur film. Iată cei patru actori care au reușit această ispravă.

Will Smith

Încă din anii 1990, Will Smith a fost unul dintre cei mai bine plătiți actori din toate timpurile, deoarece câștigă constant între 40 și 80 de milioane de dolari pe film. Smith ridică cecuri de 40 de milioane de dolari o dată sau de două ori pe an și chiar și pentru King Richard, un film care a avut un buget de doar 50 de milioane de dolari, Smith a fost plătit cu 40 de milioane de dolari. Actorul a câștigat o sumă relativ modestă de 5 milioane de dolari pentru Men in Black, apoi 20 de milioane de dolari, plus 10% din veniturile de box office, pentru Men in Black II, care ar fi fost un total de aproximativ 64 de milioane de dolari.

Nu este clar cât a fost salariul său inițial și cât au fost punctele back-end, dar Smith a câștigat 100 de milioane de dolari pentru Men in Black 3. Probabil că a avut o afacere similară cu cea pe care a făcut-o pentru Men in Black II.

Sam Worthington

Sam Worthington era complet necunoscut când a fost distribuit în rolul lui Jake Sully, în Avatar, în anii 2000 și, deși salariul lui pentru acel film nu a fost dezvăluit, probabil că nu a fost prea mult. Cu toate acestea, el nu a fost prima alegere a lui James Cameron. Deși actorii care câștigă peste 100 de milioane de dolari pentru un rol sunt o realizare de referință aproape imposibilă, Matt Damon a fost aproape să zdrobească această cifră și să câștige aproape 300 de milioane de dolari pentru o singură reprezentație. Cameron i-a oferit lui Damon 10% din veniturile de box-office al lui Avatar pentru a-l juca pe Sully, dar din cauza angajamentului său față de franciza Bourne, Damon a fost forțat să refuze Avatar.

Conflictul de program al lui Damon a făcut ca Worthington să obțină o zi de plată mai mare decât aproape orice alt actor. Cu toate acestea, abia în al doilea film a primit cecul mare și, deși încă nu este aproape de oferta inițială a lui Damon, Worthington s-a alăturat clubului de 100 de milioane de dolari pentru Avatar: The Way of Water. Nesurprinzător, continuarea a devenit un succes uriaș și, deși nu s-a apropiat de veniturile brute de aproape 3 miliarde de dolari ale primului Avatar, a câștigat totuși peste 2 miliarde de dolari. Asta înseamnă că salariul de 10 milioane de dolari al lui Worthington, plus cinci la sută din veniturile de box office, i-au adus cel puțin 110 milioane de dolari.

Tom Cruise

Tom Cruise este un star adevărat, deoarece fanii aleargă spre cinematografe pentru a-l vedea încă din 1986, în spectaculosul și palpitantul film regizat de Tony Scott, Top Gun. Continuarea, Top Gun: Maverick, a ajutat la redresarea box office-ului în 2022, în urma pandemiei, deoarece a câștigat aproape 1,5 miliarde de dolari la nivel mondial.

Pe măsură ce sequel-urile care sosesc la zeci de ani după filmul original devin din ce în ce mai populare, Top Gun: Maverick a fost unul pe care nimeni nu-l ceruse cu adevărat. Cu toate acestea, a devenit un succes șocant, încasând chiar mai mult decât orice film Marvel lansat în 2022. Deoarece filmul a câștigat aproape 1,5 miliarde de dolari, salariul lui Cruise pentru Top Gun: Maverick a fost de peste 100 de milioane de dolari, deoarece afacerea sa includea un procent din veniturile de box office.

Keanu Reeves

Traiectoria în carieră a lui Keanu Reeves ar arăta ca un rollercoaster, deoarece a fost o vedetă foarte mare în anii ’80, ’90 și începutul anilor 2000, dar celebritatea sa a scăzut destul de mult după aceea. Abia la John Wick: Chapter 2 și-a recâștigat acea reputație, iar, după aceea, a devenit din nou foarte solicitat și și-a câștigat o reputație uriașă ca „iubitul internetului”. Din primele două sequel-uri Matrix, Reeves a donat 70 la sută cercetării cancerului.

Fără a include continuarea ulterioară, The Matrix Resurrections, Reeves a câștigat un total de 250 de milioane de dolari pentru trilogia originală Matrix. Potrivit Giant Freakin Robot, Reeves a luat acasă 45 de milioane de dolari pentru primul film. Nu este clar cât a câștigat în mod singular pentru The Matrix Reloaded și The Matrix Revolutions, mai ales că cele două filme au fost filmate back to back, dar a câștigat peste 200 de milioane de dolari pentru cele două. Aceasta înseamnă mai mult de 100 de milioane de dolari per film și, deoarece ambele filme au fost lansate în 2003, Reeves a câștigat 200 de milioane de dolari într-un singur an.