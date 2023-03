Recordurile doborâte de Avatar: The Way of Water. Filmul lui James Cameron a depășit toate așteptările

Avatar: The Way of Water al lui James Cameron a doborât recorduri de box office de la lansare, inclusiv depășind cel mai faimos film al său din toate timpurile.

Avatar: Calea Apei a doborât recorduri de box office, de la lansarea sa din 26 decembrie 2022. Filmul a apărut după succesul primului film Avatar, care a fost lansat în 2009. Avatar a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, ducând Titanic pe locul 2 și a rămas acolo timp de zece ani, până la Avengers: Endgame, care i-a luat locul în 2019.

Doi ani mai târziu, Avatar și-a revendicat locul 1, coborând Endgame pe locul 2 și Titanic pe locul 3. Cameron a anunțat în ianuarie 2010, la doar o lună după lansarea Avatar, că un al doilea film va urma în curând. Cu toate acestea, a durat mai mult decât se anticipa.

Avatar: The Way Of Water revine la 15 ani de la evenimentele din primul film. Cameron a confirmat că urmează încă trei filme cu Avatar, dar a recunoscut că dacă Avatar: The Way Of Water nu s-ar descurca bine, ar abandona continuarea. Din fericire pentru el, el poate continua cu filmele, deoarece al doilea Avatar a doborât recorduri impresionante la box office.

Avatar: The Way Of Water a fost cel mai bun weekend de deschidere al lui James Cameron

Avatar: The Way Of Water s-a lansat cu o valoare estimată la 134 de milioane de dolari, fiind cel mai mare weekend de deschidere pentru oricare dintre filmele lui Cameron. În timp ce filmul a avut performanțe slabe în comparație cu previziunile despre cât va câștiga pentru weekendul de deschidere, filmul a devenit primul weekend de deschidere de 100 de milioane de dolari al lui Cameron. Când Avatarul original a fost lansat în 2009, a încasat 77 de milioane de dolari pentru weekendul său de deschidere.

Avatar: The Way of Water a fost filmul cu cele mai mari încasări din 2022

Top Gun: Maverick a devenit al doilea film din epoca pandemiei care a atins pragul de un miliard de dolari, după Spider-Man: No Way Home. Din păcate, a pierdut ocazia de a fi filmul cu cele mai mari încasări din 2022, odată ce Avatar: Calea Apei a ajuns în cinematografe. Continuarea Avatar a încasat 1,5 miliarde de dolari în 2022, depășind cele de 1,48 miliarde de dolari ale lui Top Gun.

Avatar: The Way of Water este primul film din epoca pandemiei care ajunge la încasări de 2 miliarde de dolari

Odată cu pandemia de Covid-19, cinematografele s-au închis, iar unele au rămas închise timp de peste un an, trimițând majoritatea filmelor către serviciile de streaming. Când s-au redeschis, unii cinefili erau încă precauți să reintre în lume și să stea într-un cinematograf aglomerat ore întregi. Acest lucru a dus la o mulțime de filme cu încasări reduse, cum ar fi remake-ul lui Stephen Spielberg West Side Story, care a strâns doar 10 milioane de dolari în weekend-ul de lansare, dar a costat 100 de milioane de dolari.

Lucrurile s-au schimbat o săptămână mai târziu, când Spider-Man: No Way Home a intrat în cinematografe și a devenit primul film din epoca pandemiei care a atins un miliard de dolari. Top Gun: Maverick și Jurassic World Dominion au urmat exemplul, dar Avatarul lui Cameron a atins noi culmi, devenind primul film din epoca pandemiei care a atins 2 miliarde de dolari la box office.

James Cameron este singurul regizor care a obținut trei filme de peste 2 miliarde de dolari

Când Avatar: The Way Of Water a atins 2 miliarde de dolari, Cameron a realizat ceva ce niciun alt regizor nu a făcut, cu trei filme depășind pragul de 2 miliarde de dolari. Regizorul Avatar are în prezent trei filme în primele cinci la box office și este singurul regizor care a făcut acest lucru.

El a reușit să recupereze locul 1 cu Avatar, la 12 ani de la lansare și poate duce cu ușurință continuarea lui pe locul 2 în același mod. După cea de-a 25-a aniversare a lui Titanic de Ziua Îndrăgostiților și relansarea sa, valoarea brută a crescut, deși mai are nevoie de peste 500.000.00 USD pentru a concura cu Endgame. Cu toate acestea, realizarea lui Cameron nu este o faptă mică. Cu palmaresul său, viitoarele sequel-uri Avatar ar putea atinge 2 miliarde de dolari.

Avatar: The Way Of Water bate Titanic

În decembrie 1997, cinefilii s-au îndrăgostit de povestea lui Jack Dawson și Rose Dewitt Bukater, când Cameron a adus la viață Titanic pe marele ecran. În 1998, filmul a devenit cel mai premiat film din istoria Oscarului, cu 11 victorii din 14 nominalizări și a devenit filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. A rămas acolo timp de 12 ani, înainte de a fi trecut pe locul 2 de către Avatar și apoi a ajuns pe locul 3, în 2019, din cauza Avengers: Endgame.

Când a fost lansat Avatar: The Way Of Water, acesta se afla pe locul 4, deoarece capodopera lui Cameron din 1997 deținea încă locul 3. Cu toate acestea, din februarie 2023, continuarea Avatar a depășit Titanic și este acum al treilea film cu cele mai mari încasări din toate timpurile.