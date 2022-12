Top Gun: Maverick, numit cel mai bun film al anului 2022: ce a făcut bine ca să merite asta

Top Gun: Maverick a fost încoronat drept cel mai bun film din 2022, iar această distincție a primit-o din partea fanilor.

La scurt timp după ce Top Gun: Maverick s-a lansat în cinematografe, a început să devină evident că mult așteptata continuare va fi unul dintre cele mai bune filme ale anului, în opinia multora.

Top Gun: Maverick a doborât multe recorduri de box office în drumul său spre a deveni filmul cu cele mai mari încasări ale anului.

Topul a fost realizat de fani

Potrivit unui top realizat de Screen Rant, Top Gun: Maverick a fost votat de fani cel mai bun film al anului.

The Batman, al șaptelea film cu cele mai mari încasări ale anului și Everything Everywhere All At Once, filmul cu cele mai mari încasări de la A24, din toate timpurile, au avut, de asemenea, parte de un sprijin puternic din partea fanilor, alături de Avatar: The Way of Water și Black Panther: Wakanda Forever.

Chiar dacă Top Gun: Maverick este, din punct de vedere tehnic, o continuare, funcționează perfect și ca un film de sine stătător, mai ales pentru publicul mai tânăr care nu are nicio legătură cu originalul.

De asemenea, ajută și faptul că Tom Cruise, care este unul dintre cei mai iubiți actori din toate timpurile, se întoarce pentru a relua rolul lui Pete „Maverick” Mitchell.

Practic, continuarea oferă toate secvențele aeriene uimitoare promise, realizate prin intermediul priceperii lui Tom Cruise și a regizorului Joseph Kosinski, care l-a preferat mai degrabă pe el, decât să folosească CGI.

Dincolo de cascadorii, în Top Gun: Maverick există o poveste surprinzător de plină de candoare, care îi implică pe Maverick și Rooster, precum și Ice Man, interpretat de Val Kilmer. Nu se întâmplă prea des ca un film de succes să captiveze atât criticii, cât și publicul de toate vârstele, așa cum a făcut Top Gun: Maverick și, pentru asta, merită să fie încoronat drept cel mai bun film al anului.