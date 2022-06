Winona Ryder, din Stranger Things, într-un nou thriller terifiant: trailerul Gone in the Night a fost lansat

Winona Ryder pleacă într-o vânătoare misterioasă a iubitului ei dispărut, în primul trailer oficial al viitorului thriller de groază Gone in the Night.

Primul trailer oficial al viitorului thriller Gone in the Night o prezintă pe faimoasa actriță Winona Ryder în rolul principal al filmului de groază. Winona Ryder nu este străină de genul horror, deoarece numele actriței a ocupat lista distribuției pentru filme de succes precum Beetlejuice, Edward Scissorhands și Black Swan de-a lungul celebrei sale cariere de actorie de decenii. Mai recent, Ryder a jucat rolul Joyce Byers în serialul Netflix Stranger Things, care se află în prezent în mijlocul celui de-al patrulea sezon mult așteptat.

Gone in the Night, thriller-ul care o prezintă pe Winona Ryder în rol principal

Acum, Vertical Entertainment a lansat primul trailer oficial pentru viitorul lor film thriller care o are în rol principal pe Ryder, Gone in the Night. Trailerul care îți ridică părul pe mâini îi prezintă pe Ryder și pe iubitul ei (John Gallagher Jr.) plecând fără să vrea în vacanță cu un cuplu ciudat, după ce o cabană în pădure a fost rezervată în mod misterios de două ori.

Astfel, după o seară distractivă de jocuri, Ryder se trezește cu iubitul ei dispărut și cu o serie de întrebări fără răspuns. Filmul are întorsături de situație imprevizibile, arătând, în același timp, că oamenii vor face tot ce este necesar pentru a obține tot ceea ce își doresc, indiferent de cost.

Cuplul ciudat și misterios este interpretat de Owen Teague și Brianne Tju. De asemenea, Dermot Mulroney face și el parte din distribuție. Viitorul film thriller a fost regizat de Eli Horowitz, care a scris scenariul împreună cu Matthew Derby. Gone in the Night va ajunge în cinematografe pe 15 iulie și va fi disponibil în formatele Digital și On-Demand pe 2 august.