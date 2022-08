Winona Ryder, de la copilul abuzat în școală, la vedeta de cinema: cum s-a răzbunat actrița pe bătăușii care i-au făcut zile amare

Winona Ryder este cunoscută, în zilele noastre, în mod deosebit pentru rolul lui Joyce din Stranger Things. Însă, înainte de a fi „mamă” în filme, a jucat unele dintre cele mai interesante roluri ale anilor 1990.

Poate și mai impresionant este că, înainte de a fi actriță, Ryder s-a confruntat cu fenomenul bullying-ului, fiind victima acestuia.

Winona Ryder avea numai 14 ani când și-a făcut debutul în Lucas (1986). Ea a început să ia cursuri de actorie la Teatrul American Conservatory din San Francisco la vârsta de 12 ani, dar a urmat și o școala obișnuită. În prima ei săptămână la liceul Kenilworth din Petaluma din California, a devenit ținta bătăușilor.

Într-un interviu din 2000, acordat pentru revista Harper’s Bazaar, Ryder și-a amintit de acel incident și de ceea ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu unul dintre bătăușii ei, ani mai târziu.

Modul unic în care Winona Ryder a reușit să se împace cu trecutul: întâmplarea care i-a schimbat viața

„Purtam un costum vechi băiețesc, de la Salvation Army. Eram pe hol, iar după aia m-am dus la baia fetelor. Am auzit strigându-se după mine „Hei, lesbiano!”. Imediat, m-au băgat cu capul într-un dulap. Am căzut la pământ și au început să dea din mine. Ar fi trebuit să am cusături atunci. Școala m-a dat tot pe mine afară, nu pe bătăuși.

Ani mai târziu, m-am dus la o cafenea din Petaluma și m-am întâlnit întâmplător de una dintre fetele care m-a lovit cu piciorul și mi-a spus: „Winona, Winona, poți să-mi dai un autograf?” și i-am spus: „Îți mai amintești de mine? Am fost elevă la Kenilworth. Îți amintești cum, în clasa a șaptea, l-ai bătut pe acel copil? iar ea a spus: „Așa și așa” iar eu am spus: „Acel copil am fost eu. Du-te naibii!”.

Într-un interviu din 1994 pentru revista Life, Winona Ryder a susținut că perioada în care a studiat de acasă a fost „grozavă”, deoarece a determinat-o să înceapă cursurile de actorie și, mai târziu, chiar să aibă chiar și un agent. Conform actriței, bătăușii ar fi ajutat-o, totuși, chiar dacă indirect și neintenționat.

Pe sistemul: „un șut în fund, un pas înainte”.