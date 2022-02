Zece filme și seriale care mi-au schimbat percepția despre cinematografie și viață, în general

Cu toții ne uităm la filme și seriale. În egală măsură cred că fiecare dintre noi are o listă de cel puțin zece astfel de producții, dacă nu chiar și mai mare de atât, a acelor pelicule care au reușit să lase amprente pe suflet, dintr-un motiv sau din altul.

Firește, voi fi cât se poate de subiectivă în acest articol, ceea ce ce cred că ar trebui să facă orice redactor care întocmește o listă a celor mai iubite filme și seriale, din toate timpurile. Din capul locului, am să menționez că nu sunt adepta expresiei: „dacă e din 2019, e film vechi”, fiind de părere că fiecare epocă are parte de capodoperele ei. Ba mai mult, orice om are propriul filtru, în funcție de experiențele personale, ori chiar de firea acestuia, în diferite stadii de dezvoltare din viața sa.

A nu se privi lista de mai jos ca un top, iar motivul pentru care rog cititorul să nu facă asta este unul simplu: ea include producții care m-au marcat la vârste diferite, însă care, în timp, au reușit să rămâne bine întipărite în inima mea.

„The Twilight Zone”, cu un pas înaintea tuturor, în anii ’60

În cazul în care nu știați, primul „Twilight Zone” apărut vreodată nu a fost cel pe care îl vedeam la televizor în anii ’90 sau chiar la începutul anilor 2000. Primul și, poate, cel mai inovativ dintre ele, este creația lui Rod Serling, din perioada 1959-1964. Firește, ca toți cei de vârsta mea, întâiul contact cu „Zona Crepusculară” n-a fost reprezentat de prima serie, cea a lui Serling, ci cu cele mai noi. Ulterior aveam să descopăr că aproape toate episoadele din seriile recente sunt remake-uri ale poveștilor inventate de scenaristul și scriitorul menționat anterior, fiecare dintre ele având câte un corespondent în seria ce și-a marcat debutul la sfâșitul anilor ’60.

„Star Trek”, serialul care a redefinit SF-ul

Despre „Star Trek” am mai vorbit și îmi asum acest lucru. Creat de Gene Roddenberry cam în aceeași perioadă în care lui Rod Serling îi venea ideea „Zonei Crepusculare”, franciza avea să devină, în timp, una dintre cele mai importante din nișa sa, servind drept model multor SF-uri care au apărut, ulterior, pe piață. „Star Trek” combină cu succes, în mai toate reinterpretările sale (cu mici excepții, desigur) lumea cosmosului nedescoperit, cu povești sociale din care privitorul poate să tragă, uneori, și câteva povețe.

„The Rear Window”, unul dintre cele mai bune filme ale lui Alfred Hitchcock

Fără îndoială, Alfred Hitchcock este unul dintre cei mai talentați regizori ai tuturor timpurilor. Așadar, acesta nu ar putea fi caracterizat cu ajutorul unui singur film. Chiar și așa, din multitudinea de pelicule bune aș putea să aleg unul care, la vremea respectivă, a reușit să mă facă să gândesc, să analizez.. Vorbesc, așa cum v-ați dat deja seama, despre „Rear Window”, din 1954, un thriller psihologic cum rar îți e dat să întâlnești, luând în calcul anul în care a fost realizat.

„Capcana Timpului” („Quantum Leap”), serialul de care nu ai cum să nu-ți amintești cu drag

„Capcana Timpului” a rulat pe micile ecrane între 1989 și 1993, urmând ca, ulterior, să fie distribuit de PRO TV și la noi în țară. Îmi amintesc că, în timp ce toți ceilalți oameni preferau să se uite la „Sunset Beach” sau „Tânăr și Neliniștit”, eu savuram „Quantum Leap”, episod cu episod. Salturi în timp, povești excepționale și doi actori care s-au potrivit „mănușă” în rolurile lor: Scott Bakula și Dean Stockwell.

„Xena, Prințesa Războinică”, feminism în doze acceptabile

S-ar putea spune că „Xena, Prințesa Războinică” este serialul unei întregi generații de copii. Ce-i drept, această teorie se aplică, mai degrabă, fetelor, însă nici băieții nu fac excepție. Aș risca să zic că „Xena” este unul dintre primele seriale de aventuri cu adevărat feministe, în sensul bun și neexagerat al cuvântului, prezentând un erou feminin capabil să înfrunte orice obstacol. Ba mai mult, pe alocuri, seria explorează un pic și nișa LGBTQ+, ceea ce, pentru perioada respectivă, reprezenta, oarecum, o premieră.

„Hearts in Atlantis”, capodopera lui Stephen King despre care puțini știu

„Hearts in Atlantis” s-a lansat în 2001, iar scenariul adaptează una dintre cele mai bune cărți ale maestrului Stephen King. Cu toate că, atât din punct de vedere al poveștii, cât și al distribuției, pelicula ar fi putut să devină unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată, el nu a reușit niciodată să-și primească recunoașterea, în afara nișei de fani ai lui King sau poate ai lui Sir Anthony Hopkins.

Supranatural, însă doar atât cât să nu deranjeze, și foarte multă nostalgie. Într-un mod aparte, filmul reușește să te facă să-ți fie dor de oameni pe care nu i-au cunoscut niciodată sau de situații pe care nu le-ai trăit tu, ci personajele.

„The Ghost and Mrs. Muir”, sau filmul în care am descoperit-o pe Gene Tierney

Atunci când vine vorba despre filme, probabil că v-ați dat seama de un lucru, după cum sugeram și la început: anul în care au fost realizate nu contează, dacă povestea e una bună, iar interpretarea de excepție. „The Ghost and Mrs. Muir” (1947) este unul dintre filmele „vechi” și bune, fiind, de asemenea, vizionarea lui reprezentând, de asemenea, și primul meu contact cu actrița Gene Tierney, una dintre puținele, din acea perioadă, care reușea să joace natural, fără dramatismul și teatralitatea, specifice erei. Dacă îți plac poveștile (ușor) romantice, cu fantome, poate că ar trebui să-i dai acestei producții o șansă.

„The Diary of a Madman”, o capodoperă a vremurilor de demult

Cu Vincent Price în rolul principal, „The Diary of a Madman” reușește să spună o poveste pe care, probabil, o știai, dacă ți-a picat vreodată pe mână vreo carte scrisă de Nikolai Gogol. Cu toate că vorbim despre un film cu buget redus, pelicula te ține acolo, lipit de ecran și constant fascinat de dramatismul producțiilor de odinioară, cel pe care nu-l regăsești în filmele zilelor noastre. Coloană sonoră intensă și un maestru al thriller-ului cum nu se va mai naște.

„Sailor Moon”, desenul animat care a redefinit genul

Tot la începutul anilor ’90, copiii acelei perioade aveau ocazia de a vedea „Sailor Moon”, unul dintre cele mai de succes desene animate realizate de japonezi. Recunosc că nu m-am bucurat niciodată de vreo animație așa cum m-am bucurat de aventurile povestite în „Sailor Moon”. Pur și simplu, acest serial reușea să fie cu totul altceva, dând dovadă de o profunzime pe care am înțeles-o pe deplin abia când am mai crescut.

„Edward Scissorhands”, filmul perfect pentru mine

Dacă ar fi să mă întrebe cineva care este filmul meu preferat din toate timpurile, aș spune fără să ezit prea mult, că acela este „Edward Scissorhands”, capodobera care mi i-a pus pe harta personală pe Johnny Depp, Winona Ryder și Tim Burton. Mai mult, dacă adaug la calcul faptul că din distribuție face parte, de asemenea, și Vincent Price, îmi rămân, mai apoi, foarte puține justificări. Desigur, sunt perfect conștientă că părerea s-ar putea să nu-mi fie împărtășită, nici în cazul acestui film, nici în cazul celor expuse mai sus. Însă așa cum am zis la început, vorbim despre o listă cât se poate de subiectivă, trecută prin propriul filtru.