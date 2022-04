Videoclipul care arată cum scenariul din Encanto s-a transformat din animație în film

Disney Animation a împărtășit o privire asupra unora dintre scenariile originale de la Encanto. Filmul, care a fost lansat în cinematografe pe 24 noiembrie 2021, este al 60-lea lungmetraj de la Walt Disney Animation Studios.

Filmul de animație o prezintă pe Mirabel, tânăra fiică îndrăzneață a familiei Madrigal, o familie magică într-o Columbia fictivă, ai căror membri li s-a oferit un dar magic, cu excepția lui Mirabel. Când familia și casa lor încep să-și piardă magia, Mirabel pornește într-o căutare pentru a rezolva problemele din centrul familiei ei.

Encanto a fost un succes la box office, câștigând puțin peste 250 de milioane de dolari în întreaga lume. Cu toate acestea, nu a explodat până la popularitatea actuală până când a început să fie difuzat pe Disney+, la doar o lună de la lansarea inițială, pe 24 decembrie 2022. Atunci, melodiile sale originale au început să apară în topurile Billboard, cu „We Don’t Talk About Bruno” atingând numărul 1 și devenind un meme de neevitat. Cântecul a fost chiar interpretat la Oscar, în ciuda faptului că nu a fost nominalizat pentru Cel mai bun cântec original (această onoare a revenit lui „Dos Oruguitas”). Encanto a culminat cu câștigarea Oscarului pentru cel mai bun film de animație.

Pe contul său oficial de Twitter, Disney Animation a distribuit un videoclip care arată un pic de magie din culisele Encanto. Este o comparație a scenariilor originale pentru numărul de deschidere „The Family Madrigal” și produsul final din filmul propriu-zis. Urmărește videoclipul mai jos.

Capul poveștii pentru Encanto a fost Jason Hand, care a lucrat cu Disney de multe ori în trecut. Din videoclipul de mai jos reiese clar că povestea a putut fi adusă la viață într-un mod atât de imaginativ și eficient, explicând, în parte, de ce Encanto este o astfel de senzație.

În plus, Hand este un veteran Disney și, cu el la cârma dezvoltării lui Encanto, are sens de ce povestea părea atât de formată chiar și într-un stadiu atât de timpuriu. Aveau o mulțime de detalii deja cartografiate meticulos, până la ochelarii emblematici ai lui Mirabel, care erau desenați în culoare chiar și pe storyboard-urile în mare parte alb-negru. Este fascinant să vezi cum, odată ce întreaga putere de procesare a computerelor Disney a fost adăugată proiectului, doar lucruri minore au ajuns să se schimbe, în mare parte doar unghiul cadrului sau care obiecte se aflau pe ce parte.

Meet the fantastical, magical Madrigals in this storyboard side by side! 🎨: Jason Hand, Head of Story #Encanto pic.twitter.com/naOEGBLD4g

— Disney Animation (@DisneyAnimation) March 29, 2022