O melodie din animația Disney „Encanto” dărâmă topul Billboard 100

Hitul „We Don’t Talk About Bruno”, din animația Disney „Encanto”, a bătut un record pe care nici măcar măcar „Let It Go” nu a reușit să-l bifeze, la momentul respectiv.

Cântecul din animația „Encanto”, „We Don’t Talk About Bruno”, a reușit performanța de a deveni cel mai iubit cântec Disney, din ultimii 29 de ani.

Lansat în cinematografe pe 24 noiembrie 2021, „Encanto” nu s-a bucurat, neaparat, de succesul pe care îl aștepta – dar asta nu e o surpriză, de vreme ce Disney nu este la primul mini-eșec de acest fel.

Filmul de animație a încasat 93 de milioane de dolari, în ceea ce privește Statele Unite ale Americii, și 228 de milioane de dolari, la nivel mondial. După cum se poate observa, vorbim despre cifre care nu sunt mici, însă nici mari, comparativ cu ceea ce era obișnuit gigantul Disney, în trecut.

Văzând acest lucru, Disney a luat decizia de a muta „Encanto” pe canalul său de streaming, sperând că, măcar așa, va reuși să-și spele rușinea eșecului. Decizia a fost una bună, se pare, întrucât publicul țintă (familiile) l-au urmărit de suficiente ori pe Disney+, încât să se considere că efortul a meritat.

Coloana sonoră din „Encanto”, mai apreciată decât animația, în sine

Imediat după decizia Disney, s-a întâmplat un lucru neașteptat: coloana sonoră din „Encanto” a fost extrem de bine primită de public. În topul preferințelor s-a aflat melodia „We Don’t Talk About Bruno”. La începutul lunii ianuarie, aceasta a ajuns pe locul 4, în topurile Billboard, egalând succesul „Can You Feel the Love Tonight”, din „The Lion King” și „Colors of the Wind” din „Pocahontas”. Suntem acum la începutul lui februarie și melodia a reușit, între timp, să depășească producțiile muzicale amintite anterior.

Potrivit Variety, „We Don’t Talk About Bruno”, este acum numărul 1 în Billboard 100 Charts și este a doua melodie Disney care bifează o astfel de performanță după ce, în urmă cu 29 de ani, „A Whole New World”, din „Aladdin”, reușea același lucru.