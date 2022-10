VIDEO Următorul film al lui Will Smith a primit trailer oficial: ce știm despre Emancipation, până acum

Apple TV+ a dezvăluit oficial primul trailer pentru Emancipation, următorul film în care îl poți vedea pe Will Smith.

De când a luat cu asalt scena și l-a pălmuit pe Chris Rock la cea de-a 94-a ediție a Premiilor Academiei, multe dintre proiectele lui Will Smith au fost fie amânate, fie învăluite în incertitudine, inclusiv Bad Boys 4, I Am Legend 2 și filmul Netflix, Fast and Loose.

Un astfel de proiect este și Emancipation, de la Apple TV. Inspirat dintr-o poveste adevărată, thrillerul istoric de acțiune îl are pe Smith în rolul unui sclav care, după ce este biciut aproape până la moarte, evadează dintr-o plantație din Louisiana și trebuie să se ascundă de prădătorii lui, în timp ce călătorește nord pentru a se alătura armatei.

Emancipation este cel mai recent proiect al celebrului regizor Antoine Fuqua. În afară de Smith, distribuția secundară a filmului îi include, de asemenea, pe Ben Foster, Steven Ogg, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Grant Harvey, Ronnie Gene Blevins și Jayson Warner Smith.

Trailerul lansat de Apple TV+ îți dă indicii despre desfășurarea acțiunii

Apple TV+ a lansat, în sfârșit, trailerul pentru Emancipation și a anunțat și o dată de lansare în decembrie. Trailerul este narat de personajul lui Smith, Peter, în timp ce se îmbarcă într-o odisee periculoasă prin mlaștinile din Louisiana, pentru a se reuni cu familia sa.

Trebuie remarcat faptul că, drept pedeapsă pentru izbucnirea lui, lui Smith i s-a interzis să mai participe la ceremoniile premiilor Oscar în următorii 10 ani. Cu toate acestea, el este încă eligibil să fie nominalizat și, eventual, să câștige un eventual al doilea premiu Oscar din cariera sa.

Deși palma pe care i-a aplicat-o lui Chris Rock i-a afectat serios reputația, pe baza reacțiilor timpurii vizavi de Emancipation, putem trage concluzia că filmul ar putea marca, de asemenea, revenirea lui Will Smith.

Emacipation va putea fi văzut începând cu data de 2 decembrie 2022.